Radio Onda Ligure 101 e Radio 103 al Festival di Sanremo numero 70: ogni giorno servizi ed interviste

Il Festival di Sanremo festeggia i suoi primi settant’anni, e per un compleanno così importante non poteva mancare l’apporto di due storiche realtà radiofoniche del Ponente Ligure come Radio Onda Ligure 101 e Radio 103.

Per tutta la settimana, saranno numerosi i collegamenti con gli inviati, gli approfondimenti e le voci dei protagonisti direttamente dalla città dei fiori, ad arricchire il palinsesto delle trasmissioni in diretta di Radio Onda Ligure 101 e la programmazione musicale di grande qualità di Radio 103, con le canzoni in gara trasmesse in rotazione a partire da mercoledì mattina.