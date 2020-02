Sanremo2020: l’Elleboro della ricerca calca le scene del palcoscenico del Festival

Venerdì prossimo nella conferenza stampa del Festival delle ore 12.00, l’allestimento floreale sarà effettuato con l’elleboro, fiore ai più noto come 'rosa di natale' ma che in realtà presenta una miriade di specie ed ibridi che ne estendono la fioritura fino a Pasqua.



L’allestimento sarà curato dal Mercato dei fiori di Sanremo che ha voluto mettere in risalto non solo la bellezza dei fiori di Sanremo ma anche l’importante lavoro di ricerca che l’Ente strumentale per la floricoltura di Regione Liguria (IRF) e le imprese del territorio stanno portando avanti in modo partecipato al fine di valorizzare le nuove linee di elleboro che vengono selezionate e propagate dall’Ente di ricerca che successivamente le trasferisce alle aziende del territorio dando loro il supporto per la coltivazione e per la creazione di una filiera 'ligure' di un nuovo fiore, fino a qualche tempo fa diffuso solo nel Nord-Europa.



Recentemente, l’Ente della Regione si è fatto promotore di un progetto presentato nell’ambito del PSR (Piano Sviluppo Rurale) che vede riuniti tutti gli attori della filiera dall’ibridazione alla commercializzazione con l’intento di distribuire sul territorio più di 10 mila piante di elleboro micropropagate dall’Istituto affinché il territorio possa disporre di una quantità adeguata di prodotto da proporre ai mercati. Il Mercato dei Fiori di Sanremo e il Distretto Florovivaistico della Liguria saranno il motore per la promozione e la valutazione commerciale di questo interessante prodotto. Presso l’IRF sono attualmente in fioritura le diverse linee di elleboro selezionate ed i tecnici saranno lieti di accogliere chi volesse fare visita alle strutture che sono locate presso la bella villa 'Le Guardiole' che, immersa nel verde, domina la città.