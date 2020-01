Sanremo: nuova buona notizia per il turismo, da quest'anno l'hotel Royal potrebbe tornare ad aprire a dicembre

Alla fine del 2020 l’hotel Royal, l’albergo più prestigioso della città di Sanremo, potrebbe tornare a tenere aperto per le feste natalizie. La decisione dovrà essere presa dal Consiglio di Amministrazione della proprietà ma ci sono buone speranze che ciò accada.

Il problema della chiusura durante le feste riguarda gli alberghi ‘stagionali’ che, secondo un decreto presidenziale degli anni ’70, devono tenere chiuso 74 giorni. Quindi, tenendo conto che al Festival la direzione dell'albergo tiene ovviamente aperto, deve forzatamente chiudere dal mese di novembre. Ora, dopo 10 anni di importanti investimenti e lavori, l’hotel Royal sta seriamente pensando a passare ad albergo ‘annuale’, con la chiusura di un solo mese (quasi certamente novembre) nel quale verrebbero fatti i lavori di manutenzione.

Secondo fonti ben informate la proprietà sarebbe ben disposta ad aprire per dicembre, anche in funzione di nuovi flussi turistici portati avanti negli ultimi 10 anni, ma anche per l’apertura di ‘The Mall’ ed anche l’intrattenimento in città che migliora di anno in anno. La decisione finale dipenderà anche dagli ultimi lavori che dovranno essere fatti, come la facciata dell’albergo e la piscina. Questa rimarrà simile ma servono importanti interventi sul piano tecnologico visto che è stata costruita nel 1948.

Se il Royal decidesse di aprire anche a dicembre sarebbe un ulteriore segnale positivo per il turismo di Sanremo che, dopo i gravi problemi derivanti dal calo del lavoro dopo l’inizio del nuovo millennio, sembra finalmente dirigersi verso anni migliori.