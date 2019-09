Dopo Venezia e Monaco, Sanremo ospiterà il forum internazionale ‘Festival For the Earth’. Appuntamento a Villa Nobel l’8 e 9 novembre

Villa Nobel protagonista del grande evento internazionale ‘Festival For the Earth’

Mentre Villa Nobel è ancora la casa della prestigiosa mostra ‘Arteam Cup’ (visitabile fino al 27 ottobre) con 67 opere in ‘gara’, Sanremo si appresta ad ospitare un altro evento di portata internazionale e dal grande valore scientifico e culturale.

L’8 e il 9 novembre, sempre a Villa Nobel, ormai centro culturale cittadino sotto la gestione Prime Quality, sarà tappa il forum internazionale ‘Festival For the Earth’, giunto alla sua quarta edizione. L’evento è stato ideato da Maria Rebecca Ballestra e, nelle sue prime edizioni, ha sempre fatto la spola tra Venezia e Monaco, essendo organizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e con il Museo Oceanografico oltre alla partnership con la Prince Albert II of Monaco Foundation. Nel 2019, però, la grande idea: attraversare il confine e portare il Festival anche a Sanremo.

Nella due giorni di Villa Nobel arriveranno a Sanremo importanti nomi internazionali del mondo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria e dell’arte che si confronteranno su un tema quantomai attuale: l’ambiente. “Si tratta della quarta edizione di un forum internazionale nato per discutere delle tematiche ambientali da un punto di vista propositivo e non solo di denuncia - ci spiega Maria Rebecca Ballestra - vogliamo offrire al grande pubblico le migliori soluzioni già in atto. Parteciperanno personalità molto diverse tra loro, dal mondo accademico a quello imprenditoriale o artistico”.

“Per quattro anni abbiamo alternato le location di Venezia e Monaco - prosegue Maria Rebecca Ballestra - ma quest’anno, per la prima volta, abbiamo pensato a un’edizione trasfrontaliera tra Monaco e Sanremo, in questo periodo storico è importante portare in zona un qualcosa di transnazionale. Villa Nobel è un luogo ideale anche per dialogare con il Museo Oceanografico”.

L’8 e il 9 novembre a Villa Nobel arriveranno personaggi di fama internazionale tra i quali anche Premi Pulitzer e Premi Nobel oltre a rappresentanti di grandi associazione che dialogano anche con artisti o imprenditori.