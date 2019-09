Sanremo: l'ospedale 'Borea' si veste di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno (Foto e Video)

Da questa sera l'ospedale 'Borea' di Sanremo è vestito di rosa. Alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, del direttore generale dell'Asl1 imperiese Marco Damonte Prioli e di tutti gli organizzatori dell'iniziativa, alle 19 il 'Borea' si è colorato di rosa grazie all'illuminazione a led sistemata all'esterno della struttura.

Un messaggio semplice ma di grande impatto per aderire così al mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con l’adesione della Asl1 alla campagna di sensibilizzazione Breast Cancer Campaign (BCC), ideata 26 anni fa da Evelyn H. Lauder che ha lanciato il famoso nastro rosa, suo simbolo distintivo, e l’idea di illuminare di rosa i monumenti e gli edifici di pregio di tutte le principali città, per ricordare l’importanza della prevenzione e dimostrare vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando questa malattia.

L’Asl1 aderisce come ogni anno alla campagna di sensibilizzazione, in sinergia con la LILT Imperia e Sanremo, e dedica l’apertura di un ambulatorio, gestito dal dr. Claudio Battaglia (Responsabile della struttura Senologia Clinica e Breast Unit) dedicato a visite senologiche gratuite rivolte a giovani donne (di età inferiore ai 40 anni), nei giorni 10 e 14 ottobre, con accesso su appuntamento prenotabile chiamando il numero 0184 536932 dalle 8 alle ore 14.

E, intanto, ora il 'Borea' in rosa si può vedere da tutta la città, sperando che il messaggio venga colto e che si faccia il più possibile prevenzione.