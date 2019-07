San Bartolomeo al Mare: al 'Rovere d'Oro' la magia del jazz incontra uno dei luoghi di raccoglimento più suggestivi

A San Bartolomeo al Mare è la settimana del Rovere Jazz Festival. Dopo il successo del Rovere d'Oro, del M&T Festival, degli eventi per la Settimana Europea della Musica, in attesa di SanBart Cabaret e degli altri grandi eventi del piccolo paese del Golfo dianese, la magia del jazz incontra uno dei luoghi di raccoglimento più suggestivi della Riviera ligure di ponente, il Santuario di Nostra Signora della Rovere: sorto nel Trecento per venerare la statua lignea della Madonna miracolosamente rinvenuta su un albero di rovere, sui resti di un precedente impianto paleocristiano, il Santuario conserva al suo interno numerose immagini della Vergine: un dipinto ad olio su tavola del XVI secolo di scuola fiamminga, un crocifisso ligneo di tipo catalano in legno d'ulivo del XV secolo, forse di produzione locale; una tavola cinquecentesca della Madonna col Bambino e quattro pannelli lignei provenienti in origine da un grande polittico di una pala con l'Annunciazione, San Giovanni Battista e l'Eterno, opera di Giulio De Rossi del 1578. L'ovale affrescato da Tommaso Carrega (1808) è incorniciato da pregevoli stucchi dell'inizio del XIX secolo.



Anche per valorizzare ulteriormente questo splendido luogo, cinque anni fa è nato il Festival Rovere Jazz, che - forte del percorso di consolidamento nel frattempo intrapreso - ospiterà quest'anno tre serate straordinarie, con musicisti di grandissimo rilievo del panorama jazz italiano. Da venerdì a domenica (ingresso libero, ore 21:30), sotto la direzione artistica del dinamico Alex Nicoli, batterista, Presidente dell'Associazione Culturale La Ritmica, fondata dal compianto Gianni Branca, si alterneranno Matteo Brancaleoni Quartet, Paolo Bonfanti and Crescent City Funk e Colours of Life Trio.



"E' un alto grande appuntamento che contribuisce a valorizzare e a far conoscere ulteriormente il nome di San Bartolomeo al Mare - spiega il Sindaco Valerio Urso -. Non un semplice intrattenimento, ma una manifestazione di alto valore artistico e culturale".



Venerdì 2 agosto - Matteo Brancaleoni Quartet

Sabato 3 agosto - Paolo Bonfanti and Crescent City Funk

Domenica 4 agosto - Colours of Life Trio