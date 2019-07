Rovere d'Oro e Festa dei Rebatta Buse non bastano: un'altra settimana di eventi a San Bartolomeo al Mare

Nella settimana del Rovere d'Oro e della Festa dei Rebatta Buse, San Bartolomeo al Mare propone anche altre animazioni, per un'altra intensa settimana di eventi destinata a intrattenere gli ospiti e animare le serate estive.

Lunedì al Torrione si balla con Arsenio Carbonell (Mister Cuba), zumba, latino americano e molto altro. Mercoledì andrà in scena Paolo Bianco, che all'Anfiteatro al mare proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.

Giovedì appuntamento a Chiappa a partire dalle ore 20:00 con la Festa patronale: salsiccia e condiglione, porta e condividi, con la musica di Paolo Bianco. Venerdì Festa patronale di Sant'Anna in localita Poiolo, con la serata musicale della Brilla band.