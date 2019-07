Taggia: domenica appuntamento con “Musica nei Castelli di Liguria”, edizione 2019 dedicata a “Storia, suoni e sapori…metti una sera in Liguria”

Riparte, puntuale come ogni anno, “Musica nei Castelli di Liguria”, rassegna musicale giunta alla sua XXIX edizione. E lo fa con un nuovo appuntamento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Taggia dal titolo “Storia, suoni e sapori…metti una sera in Liguria”.

A partire dalle 19.45 sarà possibile passeggiare nel centro storico della cittadina, patria delle olive taggiasche e dall’ardesia, pietra scura e grigia che orna i suoi edifici ed assaggiare le specialità tabiesi e liguri nei ristoranti presenti.



Aggirandosi per le vie dell’antica Taggia, bellissimo borgo medioevale, sarà poi piacevole scoprire alcuni aspetti della Liguria in musica: tre diverse formazioni infatti, che rappresentano ciascuna un’eccellenza nell’ambito del loro repertorio musicale, si esibiranno nelle tre piazze taggesi, ad orari diversi, per permettere così la scoperta di molteplici aspetti dell’espressione musicale ligure: da quella più tradizionale proposta dai Liguriani, alla canzone dialettale di Vladi dei Trilli, al tributo al grande Fabrizio de Andrè, di cui si celebrano i 20 anni dalla scomparsa, celebrato dalla voce di Napo.

Liguriani

“Suoni dai mondi Liguri”

Piazza 4 novembre alle 21.15

I Liguriani propongono uno spettacolo dove vengono evocate le immagini e i sentimenti della cultura e delle tradizioni liguri, mescolando ballate della tradizione a musica da danza.

Vladi dei Trilli

Una storia genovese “O lidin o lidin o lidena”

Piazza Garibaldi alle 21.45

I Trilli sono un duo musicale genovese nato nel 1973 e scioltosi nel 1997. Il loro repertorio spaziava dalle canzoni classiche in dialetto ligure alle composizioni di spirito umoristico. Ad oggi rimane il gruppo con il più alto numero di dischi venduti in dialetto genovese

Napo trio canta De Andrè

“Bocca di rosa e altri racconti…”

Piazza degli Eroi Taggesi alle 22.15

Napo, esordisce giovanissimo, a fine anni ottanta, come cantante e chitarrista rock finchè trova in De André tutto quello che ha sempre cercato. E' stato forse il primo al mondo a tributare il maestro, grazie anche al timbro particolare della sua voce che ce lo ricorda.