Giornata del Contemporaneo al MAR di Ventimiglia: sabato una visita guidata gratuita alla collezione

Sabato 10 ottobre il Museo Civico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia aderisce alla ventiduesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. Per l'occasione il MAR propone un appuntamento dedicato alla scoperta della propria collezione di arte contemporanea, con una visita guidata gratuita in programma alle 15.30. Un'occasione per conoscere più da vicino una parte importante del patrimonio conservato all'interno del museo e per approfondire il rapporto costruito negli anni tra la città di Ventimiglia e gli artisti contemporanei.

Il percorso permetterà ai visitatori di soffermarsi sulle diverse opere presenti nella collezione, che comprende pitture, sculture e composizioni materiche. Si tratta di lavori che sono stati donati al museo dagli artisti protagonisti delle esposizioni organizzate negli spazi del MAR e del Forte dell'Annunziata. Una raccolta che si è quindi sviluppata parallelamente all'attività espositiva del museo e che rappresenta oggi una testimonianza concreta delle esperienze artistiche ospitate a Ventimiglia. Dal 2005, infatti, sono state realizzate 39 mostre d'arte contemporanea negli spazi del Forte dell'Annunziata.

La Giornata del Contemporaneo rappresenta così anche l'occasione per valorizzare un patrimonio forse meno conosciuto dal grande pubblico, ma capace di raccontare una parte significativa della storia culturale recente della città. Attraverso le opere conservate nel percorso espositivo è possibile ripercorrere le diverse sensibilità artistiche che hanno trovato spazio a Ventimiglia negli ultimi anni. Il museo conferma in questo modo la propria vocazione come luogo aperto alle diverse esperienze culturali, mettendo in dialogo il patrimonio storico con le espressioni artistiche contemporanee e con il territorio.

L'iniziativa di sabato si inserisce infatti nella consueta attività del Museo Civico "Girolamo Rossi", che prosegue il proprio impegno nella valorizzazione della storia, della cultura e del paesaggio di Ventimiglia e del suo territorio. L'attenzione all'arte contemporanea costituisce uno degli elementi attraverso i quali il museo continua a proporre occasioni di conoscenza e approfondimento rivolte sia ai residenti sia ai visitatori. La visita guidata gratuita offrirà quindi la possibilità di osservare le opere con uno sguardo più approfondito, accompagnati nel percorso alla scoperta della collezione.

L'appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 15.30 al Museo Civico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia, nell'ambito della Giornata del Contemporaneo AMACI. La partecipazione alla visita guidata è gratuita e consentirà di conoscere da vicino le opere entrate a far parte della collezione del museo grazie alle donazioni degli artisti. Un appuntamento che unisce quindi arte, storia e territorio e che conferma il ruolo del MAR come spazio culturale aperto alle nuove forme della creatività contemporanea.