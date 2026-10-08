Torna il consiglio comunale a Ventimiglia: sette i punti all'ordine del giorno

Bilancio, Fondazione per la promozione dell'università nel Ponente ligure (P.U.PO.LI.) e attestazione di inutilizzabilità di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo tra i punti del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia. La seduta è stata, infatti, convocata dal presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari per lunedì 12 ottobre alle 19 in prima convocazione presso la sala consiliare del Comune, in piazza della Libertà 3.

Sette saranno i punti all'ordine del giorno: lettura e approvazione dei verbali del 21 settembre 2026; comunicazioni del sindaco; question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni. Verranno poi discusse la ratifica alla variazione al bilancio n 6/2026 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n 146 del 14/08/2026 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del D.LGS. n. 267/2000 e SS.MM.I; la ratifica alla variazione al bilancio n. 07/2026 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 155 del 10/09/2026 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del D.LGS. n. 267/2000 e SS.MM.II.

Si parlerà poi del nuovo statuto della fondazione per la promozione dell'università nel Ponente ligure (P.U.PO.LI.). e del servizio a domanda individuale per il rilascio dell'attestato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo ai sensi della legge del 26 gennaio 2026, n. 14 – Istituzione del servizio e delle relativa tariffa.