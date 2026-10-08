Camporosso, Morabito: "Sulle provinciali sfalci parziali e cunette ancora da pulire" (Video)

"Sulle provinciali sfalci parziali e cunette ancora da pulire". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito.

"Il Comune ha a disposizione un contributo per sfalcio, pulizia delle cunette e manutenzione delle strade provinciali ma a ottobre la situazione in diversi tratti è ancora lontana dall’essere soddisfacente” - interviene il capogruppo di ‘SìAmo Camporosso’, che richiama la deliberazione di Giunta n. 105 del 26 maggio 2026, relativa al protocollo d'intesa con la Provincia di Imperia per gli interventi di sfalcio, pulizia delle cunette e mantenimento delle strade provinciali per l’anno 2026, con un contributo previsto per Camporosso pari a 18mila euro.

“Basta percorrere la SP64 /corso Italia, da piazza Madonna fino al confine con Dolceacqua, per vedere che in diversi punti la vegetazione è ancora alta e che le cunette necessitano di interventi” - afferma Morabito che evidenzia, inoltre, un’altra criticità - “Anche sulle poche strade provinciali dove gli interventi sono stati eseguiti, in diversi casi il lavoro è stato fatto solo a metà: è stato effettuato lo sfalcio della vegetazione ma non la contestuale pulizia delle cunette. Questo non è un aspetto secondario. Le cunette hanno una funzione fondamentale soprattutto con l’arrivo delle piogge: devono consentire il corretto deflusso dell’acqua ed evitare ristagni, accumuli di detriti e situazioni che possono creare problemi alla carreggiata e alla sicurezza della circolazione".

Secondo Morabito, quindi, “non basta tagliare l’erba se poi le opere di raccolta e smaltimento delle acque restano ostruite o comunque non adeguatamente pulite. Gli interventi previsti devono essere completi". Per questo motivo il consigliere ha deciso di inviare una richiesta formale al Comune chiedendo di "intervenire sulla SP64 e di conoscere quali lavori siano già stati effettuati nel corso del 2026, quali siano ancora da eseguire, il relativo cronoprogramma, quanto del contributo provinciale sia già stato utilizzato e quale somma risulti ancora disponibile".

"Ci avviciniamo alla stagione delle piogge e la manutenzione delle cunette dovrebbe essere una priorità, non qualcosa da rinviare" – conclude Morabito – "Le risorse ci sono e i cittadini hanno diritto di sapere come vengono utilizzate e soprattutto di vedere gli interventi realizzati in maniera completa sul territorio".