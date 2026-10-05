Vallecrosia al Mare, la RSA Casa Rachele celebra la Festa di Santa Rachele tra fede e spirito di comunità

Si è svolta presso la RSA Casa Rachele di Vallecrosia al mare la tradizionale celebrazione per la Festa di Santa Rachele, un appuntamento che rappresenta un momento di riferimento e di vicinanza per l'intera comunità del comprensorio intemelio. La giornata si è aperta con la solenne Santa Messa presieduta da Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo.

La funzione religiosa ha visto la presenza degli ospiti della residenza protetta, dei loro familiari e dei vertici della struttura, tra cui il Presidente della Fondazione Rachele Zitomirski ETS Rocco Noto e il Direttore Mauro Vicenzi, affiancati dal personale e dai volontari. Alla liturgia hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni civili e militari territoriali, tra cui la Consigliera Regionale Veronica Russo e il Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. Nel corso dell'omelia, Monsignor Suetta ha sottolineato la centralità degli anziani nel tessuto sociale, rivolgendo un ricordo a Don Antonio Robu, già Parroco di San Rocco, oltre che alla memoria di Monsignor Francesco Palmero, storico presidente della Fondazione, e della benefattrice Rachele Zitomirski.

La cena di condivisione e l'impegno per il territorio

A conclusione del rito liturgico, la struttura ha ospitato una cena conviviale che ha riunito attorno agli stessi tavoli gli anziani residenti, le loro famiglie, il Vescovo Suetta e i rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa ha offerto un'occasione di incontro e socializzazione, rafforzando i legami tra la residenza e le realtà locali.

Il Presidente della Fondazione Zitomirski ETS, Rocco Noto, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento, evidenziando come la partecipazione delle autorità e delle famiglie testimoni la sinergia tra la struttura e il territorio a tutela della dignità e del benessere degli ospiti. La serata si è chiusa con momenti di intrattenimento musicale e condivisione tra i partecipanti.