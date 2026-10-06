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Eventi | 06 ottobre 2026, 10:53

Ventimiglia, il Museo Archeologico Girolamo Rossi aderisce alla Giornata del Contemporaneo AMACI

Sabato 10 ottobre alle ore 15.30 l'istituto culturale del Forte dell'Annunziata propone una visita guidata gratuita alla propria collezione permanente

Ventimiglia, il Museo Archeologico Girolamo Rossi aderisce alla Giornata del Contemporaneo AMACI

Il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia aderisce alla ventiduesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa su scala nazionale da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. 

Per l'occasione, la struttura situata nella fortezza del Forte dell'Annunziata organizzerà nella giornata di sabato 10 ottobre, alle ore 15.30, una visita guidata a partecipazione gratuita focalizzata sulle opere d'arte contemporanea integrate nel percorso museale.

L'itinerario espositivo raccoglierà dipinti, sculture e composizioni materiche entrate a far parte del patrimonio del museo attraverso le donazioni degli artisti che, dal 2005 ad oggi, hanno allestito le proprie personali negli spazi espositivi del MAR. Il polo culturale intemelio ha infatti ospitato complessivamente 39 mostre temporanee dedicate ai linguaggi artistici del presente.

Il ruolo del MAR per la valorizzazione del territorio intemelio

L'iniziativa conferma la vocazione del Museo Civico "Girolamo Rossi" quale spazio culturale aperto al dialogo tra le diverse epoche storiche e i linguaggi visivi contemporanei.

L'attività dell'istituto punta a coniugare la tutela delle testimonianze archeologiche con la promozione delle espressioni artistiche attuali, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori spunti di riflessione legati alla storia, alla cultura e al paesaggio di Ventimiglia e del comprensorio di confine.

Redazione

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