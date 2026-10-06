Sanremo; Ariston, ottobre di grandi appuntamenti dai Pirati dei Caruggi al Premio Tenco, fino a Eleazaro Rossi

Sarà un ottobre particolarmente intenso quello del Teatro Ariston di Sanremo, con un calendario capace di mettere insieme generi e pubblici differenti. Musica, teatro, comicità e spettacolo dal vivo si alterneranno per tutto il mese, portando sul palco alcuni dei protagonisti più conosciuti della scena nazionale, ma anche artisti e compagnie profondamente legati al territorio. Un programma che spazia dalla grande canzone d’autore alla comicità dei Pirati dei Caruggi, passando per la tradizione teatrale sanremasca e per il teatro di Tullio Solenghi. A completare il cartellone saranno le tre serate del Premio Tenco 2026 e lo spettacolo di stand-up comedy di Eleazaro Rossi.

Il 7 ottobre i Queen sul grande schermo

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 ottobre alle 21, al cinema Ritz, con "Queen Budapest", il film-concerto che ripropone la storica esibizione dei Queen al Népstadion di Budapest del 27 luglio 1986, durante il "The Magic Tour". Un appuntamento particolarmente significativo perché arriva nelle sale cinematografiche in occasione del 40° anniversario dello storico concerto. Il film è stato restaurato in 4K partendo dalle riprese originali realizzate in 35 mm e presenta un nuovo missaggio audio. Sul grande schermo sarà quindi possibile rivivere uno dei concerti più importanti della band britannica, con Freddie Mercury e compagni protagonisti di una serata rimasta nella storia della musica. Un’apertura di mese nel segno del rock e dello spettacolo internazionale.

Il 9 ottobre arrivano i Pirati dei Caruggi

Venerdì 9 ottobre alle 21 sarà invece la comicità a prendersi la scena con "Tou lì", il nuovo spettacolo dei Pirati dei Caruggi. Sul palco dell’Ariston saliranno Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon, quattro protagonisti della comicità ligure pronti a proporre una nuova serata all’insegna del cabaret. Lo spettacolo, della durata indicativa di un’ora e 50 minuti, promette di riproporre quel particolare mix di ironia, satira e riferimenti al territorio che ha reso popolare il gruppo. I biglietti sono disponibili anche attraverso il sito dell’Ariston, con prezzi a partire da 22 euro. Un appuntamento rivolto a chi cerca una serata di divertimento e comicità, nel solco della tradizione dei Pirati.

Il 12 ottobre torna la tradizione sanremasca

Lunedì 12 ottobre alle 21, nell’ambito dei festeggiamenti patronali, sarà protagonista la Compagnia Stabile Città di Sanremo con "U meigu di mati", commedia tratta da "O miedeco d’e pazze" di Eduardo Scarpetta. L’adattamento, firmato da Sergio Giovannini, trasporta la vicenda nella Sanremo del 1920, costruendo una storia fatta di equivoci, bugie e situazioni paradossali. La ricca Brigida arriva in città convinta che il nipote Fransé sia alla guida di una prestigiosa clinica, mentre la pensione nella quale il giovane vive diventa, agli occhi della donna, una vera e propria casa di cura. Un susseguirsi di incomprensioni e personaggi eccentrici alimenta così una commedia dal sapore popolare. La regia è di Sergio Giovannini e l’ingresso alla serata è libero, rendendo l’appuntamento particolarmente accessibile al pubblico sanremasco.

Tullio Solenghi porta in scena "Colpi di timone"

Venerdì 16 ottobre alle 21 toccherà a Tullio Solenghi, che prosegue il suo percorso dedicato ai grandi testi di Gilberto Govi con "Colpi di timone". Dopo "I manezzi" e "Pignasecca e Pignaverde", l’attore e regista torna così a confrontarsi con un altro dei titoli più celebri del repertorio goviano. Solenghi interpreta Giovanni Bevilacqua, un vecchio lupo di mare al centro di una vicenda nella quale comicità e riflessione sui temi etici si intrecciano. Al suo fianco ci sarà un cast composto, tra gli altri, da Barbara Moselli, Mauro Pirovano e Roberto Alinghieri. La regia è dello stesso Solenghi, impegnato in un progetto che negli ultimi anni ha contribuito a riportare al centro dell’attenzione nazionale la straordinaria tradizione teatrale ligure.

Tre serate con il Premio Tenco

Il cuore musicale del mese sarà rappresentato dal Premio Tenco 2026, in programma all’Ariston da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, sempre alle 21. Tre serate organizzate dal Club Tenco che porteranno sul palco alcuni tra i nomi più importanti della canzone d’autore italiana. Il programma del 22 ottobre prevede Avincola, Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e Piji, con la conduzione di Neri Marcorè. Venerdì 23 ottobre sarà la volta di Manuel Agnelli e Afterhours, Anastasio, Francamente, Sara Gioielli, Santamarea, Satantango, Andrea Scanzi e Paola Turci, con Chiara Buratti alla conduzione. Una tre giorni che conferma ancora una volta il legame profondo tra Sanremo, l’Ariston e la storia della canzone d’autore.

Sabato 24 ottobre il cartellone del Premio Tenco proporrà quindi Enzo Avitabile, Cesare Bermani, Juan Carlos "Flaco" Biondini, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Frankie HI-NRG, Max Manfredi e Giulia Mei, con Silvia Boschero alla conduzione. Tre appuntamenti differenti ma accomunati dalla volontà di valorizzare la canzone d’autore nelle sue molteplici forme, tra tradizione, ricerca e contaminazione. Il Premio Tenco rappresenta da decenni uno degli appuntamenti culturali più importanti legati alla città di Sanremo e il suo ritorno all’Ariston rinnova un rapporto ormai consolidato. Per tre sere il teatro diventerà così ancora una volta il punto di riferimento nazionale per gli appassionati della musica d’autore.

Il 30 ottobre il gran finale con Eleazaro Rossi

A chiudere il calendario di ottobre sarà, venerdì 30 ottobre alle 21, Eleazaro Rossi con "Kamikaze", il suo quarto spettacolo di stand-up comedy. Un monologo nel quale il comico affronta con il suo stile irriverente e personale alcuni dei grandi e piccoli temi della contemporaneità, spaziando dalla vita alla morte, dalle contraddizioni della società alle abitudini e ai comportamenti del nostro tempo. Lo spettacolo, della durata indicativa di circa due ore, vede Rossi impegnato anche nella regia. Sarà quindi una conclusione di mese affidata a una comicità diretta e senza filtri, dopo un ottobre che avrà attraversato praticamente tutti i principali linguaggi dello spettacolo dal vivo. Un calendario pensato per pubblici e generazioni differenti, confermando la centralità dell’Ariston nella vita culturale e nell’intrattenimento della città.

Il calendario di ottobre

7 ottobre – "Queen Budapest" – Cinema Ritz

9 ottobre, ore 21 – "Tou lì" – Pirati dei Caruggi

12 ottobre, ore 21 – "U meigu di mati" – Compagnia Stabile Città di Sanremo

16 ottobre, ore 21 – "Colpi di timone" – Tullio Solenghi

22 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, prima serata

23 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, seconda serata

24 ottobre, ore 21 – Premio Tenco 2026, terza serata

30 ottobre, ore 21 – "Kamikaze" – Eleazaro Rossi

Un mese che conferma dunque la vocazione dell’Ariston come casa dello spettacolo a Sanremo, capace di accogliere sullo stesso palcoscenico teatro, musica, comicità e grandi eventi. Un’offerta ampia che guarda tanto al pubblico locale quanto a quello proveniente da fuori città, mantenendo il cinema e lo spettacolo dal vivo al centro della propria programmazione. Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi al Teatro Ariston di via Matteotti, oppure utilizzare i canali di vendita online indicati dalla struttura, tra cui il sito ufficiale dell’Ariston e TicketOne. Per informazioni è inoltre disponibile il numero 0184 506060.