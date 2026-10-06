Vallebona, torna la Festa d'Autunno con la sua 38esima edizione

Proseguono le iniziative legate alle tradizioni stagionali nell'entroterra imperiese. Domenica 18 ottobre il comune di Vallebona ospiterà la 38ª edizione della Festa d'Autunno, manifestazione promossa dalla Comunità locale in collaborazione con la Parrocchia, la Pro Loco e l'amministrazione comunale. L'evento si terrà dalle ore 9:00 alle 17:00 presso le strutture del Centro Ricreativo Sportivo "Fabio Taggiasco".

Il programma delle attività prenderà il via alle ore 9:15 con la celebrazione della Santa Messa, a cui seguirà la partenza della 38ª Marcia Panoramica. La competizione non competitiva si snoderà su un tracciato di 10 chilometri attraverso l'area rurale e le alture del paese, toccando punti d'interesse come la chiesetta di San Sebastiano, Strada Maciurina, Strada Pin e le vie del centro storico. Per i partecipanti sarà allestito un punto di ristoro lungo il percorso; la quota di iscrizione fissata a 12 euro comprenderà inoltre la somministrazione di un primo piatto a fine gara.

Gastronomia locale e momenti comunitari

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla valorizzazione della cucina tradizionale. A partire da mezzogiorno, i volontari della Pro Loco proporranno specialità enogastronomiche del territorio abbinate a vini locali presso l'area del centro sportivo.

A completare la programmazione pomeridiana sarà l'organizzazione di una tombola a premi destinata a residenti e visitatori. Sulle finalità dell'iniziativa è intervenuto il parroco don Salvatore, sottolineando come l'appuntamento autunnale continui a rappresentare un presidio di aggregazione comunitaria capace di integrare attività motoria, patrimonio storico e accoglienza turistica.