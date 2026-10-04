Saturno protagonista dell’ultima serata di “Le Stelle sul Mare” a Ospedaletti

È giunta al suo ultimo, suggestivo appuntamento la rassegna “Le Stelle sul Mare”, organizzata dall’associazione Stellaria in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.

La serata conclusiva, in programma questa sera, domenica 4 ottobre 2026, sarà interamente dedicata al pianeta più iconico e affascinante della volta celeste: Saturno!

​La data scelta coincide con un momento astronomico speciale: proprio oggi Saturno si trova in opposizione rispetto al Sole. La Terra si inserisce esattamente tra la nostra stella e il gigante gassoso, una configurazione geometrica che rende il pianeta visibile per l'intera durata della notte, facendolo risplendere con la massima luminosità e nelle migliori condizioni osservative di tutto l'anno. Ai telescopi, oltre alla caratteristica sagoma del pianeta e al suo celebre sistema di anelli che torna progressivamente a mostrare la sua inclinazione, l'opposizione regala una brillantezza unica e la possibilità di scorgere le sue lune principali, tra cui la maestosa Titano.

​L'appuntamento è fissato per questa sera dalle 20.30 alle 22.30 sulla pista ciclabile di Ospedaletti, a breve distanza dalla vecchia stazione.

Grandi e piccoli potranno esplorare il cielo sia a occhio nudo, guidati dagli esperti tra le costellazioni autunnali, sia puntando lo sguardo negli oculari dei telescopi messi a disposizione per l'occasione.

​La partecipazione è a offerta libera e aperta a tutti. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l'evento sarà annullato. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554 o consultare il sito https://www.sideralmente.it



