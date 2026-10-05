Sanremo, torna la rivista "The Mellophonium" con un numero speciale per il Premio Tenco 2026

In concomitanza con la Rassegna della Canzone d’Autore "Premio Tenco", il Centro Studi Musicali "Stan Kenton", presieduto dal maestro Freddy Colt, ha dato alle stampe il numero 57 di "The Mellophonium - Periodico saltuario di cultura musicale".

La pubblicazione si inserisce nella collaudata tradizione che vede la rivista accompagnare le giornate del festival sanremese con approfondimenti, documenti storici e saggi critici dedicati alla musica d'autore.

L'edizione speciale di quest'anno intitolata "Note (meste) d’Autunno" è dedicata al ricordo dei grandi protagonisti del panorama musicale, culturale e artistico scomparsi nel corso del 2026. All'interno della testata figurano tributi e ricordi dedicati a Gino Paoli, Francesco Guccini, David Riondino, al direttore artistico del Premio Tenco Sergio Sacchi, oltre a Carlo Petrini, Guido De Maria e all'attrice francese Marina Vlady, legata al cantautore russo Vladimir Vysockij.

Accanto ai contributi commemorativi, il fascicolo propone le consuete rubriche di ricerca d'archivio, organologia e recensioni delle ultime novità discografiche.

Diretto da Romano Lupi, il numero 57 si avvale dei contributi di saggisti, critici e musicisti quali Guido Michelone, Dario Salvatori, Sara Jane Ceccarelli, Francesco Giorgi, il maestro Antonio Marangolo, Paola Silvano, Freddy Colt, Mirko Conte, Marco Scolesi, Thommy Campbell, Claudio Gambaro, Alessandro Bellati e Davide Baglietto, arricchiti da tre componimenti poetici firmati da Marco De Carolis.

La presentazione pubblica del nuovo numero si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 17.00 presso la sede della Mediateca della Pigna "Valerio Venturi", in piazza Capitolo a Sanremo, con gli interventi del direttore Romano Lupi e dell'editore Freddy Colt.

La pubblicazione sarà inoltre distribuita gratuitamente presso la sede del Club Tenco per tutta la durata della rassegna durante gli appuntamenti e gli incontri pomeridiani.