Traina costiera, Il Timone sul podio: Semeria, Loffredo e Chiuso qualificati agli Italiani 2027

È stata una giornata di sport e di passione per il mare quella vissuta ieri nelle acque antistanti Sanremo, dove si è disputato il Campionato provinciale di traina costiera, organizzato da Il Timone A.P.D.. La competizione, valida come prova del Campionato provinciale 2026 della FIPSAS, ha visto al via 26 equipaggi, impegnati nella formula del "catch & release". Al termine della gara, a conquistare il terzo posto è stato proprio un equipaggio della società organizzatrice, composto da Maurizio Semeria, Alex Loffredo e Bruno Chiuso, che con 14 catture ha totalizzato 140 punti. Un piazzamento di grande valore perché consente ai tre portacolori de Il Timone di staccare il pass per il Campionato italiano 2027. 1

La vittoria è andata all'equipaggio formato da Claudio Massabò, Federico Massabò e Paolo Guglielmi, in rappresentanza di Stella Maris A.P.S. Dilettantistica, capace di realizzare 21 catture e totalizzare 210 punti. Secondo posto per Sandro Collina, Enrico Berardinelli e Giorgio Tontodimamma de L'Ancora A.P.S.D., con 19 catture e 190 punti. Alle loro spalle, dunque, Maurizio Semeria, Alex Loffredo e Bruno Chiuso, protagonisti di una prova che ha permesso alla società sanremese di conquistare uno dei tre posti utili per la qualificazione alla fase nazionale. La classifica ufficiale della FIPSAS certifica inoltre un'ottima prestazione complessiva de Il Timone, con diversi equipaggi nelle posizioni di vertice. 1

Particolarmente significativo anche il quarto posto, ottenuto da Samuel Lainà, Francesco Seddio e Loris De Faveri, sempre de Il Timone, con 13 catture e 130 punti. Al quinto posto, a pari merito con 11 catture e 110 punti, si sono invece classificati Guido Ascheri, Roberto Vullo e Andrea Romano di Stella Maris, Massimo Dolla, Davide Grieco e Ivan Frenandez Lodeiro dell'Imperia Fishing Club e Massimiliano Lorenzi, Maximilian Oreggia e Bruno Galetto, sempre dell'Imperia Fishing Club. La giornata ha quindi confermato l'elevato livello della competizione, con equipaggi provenienti da diverse società del Ponente e diversi risultati molto ravvicinati. 1

Per Il Timone sono arrivati altri piazzamenti importanti. Nono posto per Gianfranco Severini, Roberto Consiglio e Pasquale Salerno, con 9 catture e 90 punti; stessa posizione per Antonio Biscaglia, Pierremario Isola e Fabio Vignola, sempre con 9 catture e 90 punti. Nella seconda pagina della classifica compare quindi l'equipaggio formato da Sandro Crisanti, Luca Dumarte e Antonio Scalzo, ancora de Il Timone, anch'esso con 9 catture e 90 punti. Dodicesimo posto, con 8 catture e 80 punti, per Rossano Landra, Luca Tomatis e Roberto Deghelli, mentre al 14° posto, con 7 catture e 70 punti, si sono piazzati Mathias Verdecchia, Matteo Riccitelli e Andrea Laveneziana. 1 1

La gara si era aperta già sabato pomeriggio con il briefing degli equipaggi presso la sede dell'associazione, mentre domenica mattina il programma è entrato nel vivo con il ritrovo alle 6 e l'uscita in mare alle 6.30. Alle 7.30 è stato dato via radio il segnale di partenza ufficiale della competizione, proseguita fino alle 12.30, quando le imbarcazioni hanno fatto rientro in porto. La classifica ufficiale, redatta dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, indica come campo di gara Sanremo e come data della manifestazione il 4 ottobre 2026. Direttore di gara è stato Luca De Lisi, mentre il giudice di gara è stato Stefano Roberto. 1

Tra i protagonisti della giornata anche Guido Ascheri, campione mondiale della specialità, in gara con Roberto Vullo e Andrea Romano. Il loro equipaggio ha chiuso al quinto posto con 11 catture e 110 punti, contribuendo a una classifica particolarmente combattuta nelle prime posizioni. Per Il Timone, però, il risultato più atteso era quello dei tre equipaggi qualificati al Campionato italiano 2027, con Maurizio Semeria, Alex Loffredo e Bruno Chiuso capaci di centrare il podio e conquistare così l'accesso alla fase nazionale. Un traguardo che premia sia i singoli atleti sia il lavoro della società organizzatrice. 1

La giornata si è conclusa poi con il momento conviviale che ha riunito partecipanti e organizzatori. Dopo l'esposizione della classifica e la premiazione, spazio a un ottimo pranzo in un ristorante del porto matuziano, ideale conclusione di una domenica trascorsa tra mare, agonismo e amicizia. Per Il Timone è stata anche l'occasione per celebrare un risultato particolarmente significativo davanti ai propri equipaggi e agli appassionati della pesca sportiva. La società sanremese, storicamente impegnata nell'attività agonistica, ha quindi potuto festeggiare in casa una qualificazione di prestigio e diversi buoni piazzamenti.

La classifica completa

Claudio Massabò, Federico Massabò, Paolo Guglielmi – Stella Maris A.P.S. Dilettantistica – 21 catture, 210 punti Sandro Collina, Enrico Berardinelli, Giorgio Tontodimamma – L'Ancora A.P.S.D. – 19 catture, 190 punti Maurizio Semeria, Alex Loffredo, Bruno Chiuso – Il Timone A.P.D. – 14 catture, 140 punti Samuel Lainà, Francesco Seddio, Loris De Faveri – Il Timone A.P.D. – 13 catture, 130 punti Guido Ascheri, Roberto Vullo, Andrea Romano – Stella Maris A.P.S. Dilettantistica – 11 catture, 110 punti Massimo Dolla, Davide Grieco, Ivan Frenandez Lodeiro – Imperia Fishing Club A.S.D. – 11 catture, 110 punti Massimiliano Lorenzi, Maximilian Oreggia, Bruno Galetto – Imperia Fishing Club A.S.D. – 11 catture, 110 punti Gianfranco Severini, Roberto Consiglio, Pasquale Salerno – Il Timone A.P.D. – 9 catture, 90 punti Antonio Biscaglia, Pierremario Isola, Fabio Vignola – Il Timone A.P.D. – 9 catture, 90 punti Sandro Crisanti, Luca Dumarte, Antonio Scalzo – Il Timone A.P.D. – 9 catture, 90 punti Rossano Landra, Luca Tomatis, Roberto Deghelli – Il Timone A.P.D. – 8 catture, 80 punti Massimo Solaini, Manuel Marino, Bujar Laci – Imperia Fishing Club A.S.D. – 8 catture, 80 punti Giorgio Olivieri, Giorgio Delle Monache, Giuseppe Cozzi – Stella Maris A.P.S. Dilettantistica – 8 catture, 80 punti Andrea Ivaldi, Michele Silvestri, Adriano Di Pietro – L'Ancora A.P.S.D. – 7 catture, 70 punti Mathias Verdecchia, Matteo Riccitelli, Andrea Laveneziana – Il Timone A.P.D. – 7 catture, 70 punti Ludovico Moro, Davide Lanza, Gianni Primo – L'Ancora A.P.S.D. – 6 catture, 60 punti Michael Vadala', Gianfranco Ferrigno, Giorgio Perazza – U Luvassu A.P.S.D. – 4 catture, 40 punti Rolando Chiara, Alberto Muraglia, Paolo Norscia – L'Ancora A.P.S.D. – 4 catture, 40 punti Fausto Ciccione, Paolo Barbero, Danilo Bergamelli – Stella Maris A.P.S. Dilettantistica – 3 catture, 30 punti Claudio Battaglia, Mattia Arnaldi, Matteo Cutellè – Il Timone A.P.D. – 3 catture, 30 punti Mirco Baldassare, Roberto Oliva, Nicolò Garibaldi – L'Ancora A.P.S.D. – 3 catture, 30 punti Massimino Pangallo, Mattia Profeta, Claudio Perrone – Il Gabbiano A.S.D. – 2 catture, 20 punti Thomas Cavallera, Jacopo Pisano, Rosario Pisano – Mare Nostrum Gruppo Pesca Marinai A.S.D. – 1 cattura, 10 punti Matteo Mannini, Davide Meani, Roberta Zambroni – L'Ancora A.P.S.D. – 0 catture, 0 punti, ritirati Elio Angelo Abbate, Davide Boiocchi, Alessandro Di Marco – Gente Di Mare Ospedaletti A.S.D. – 0 catture, 0 punti, ritirati Nunzio Ammendolia, Salvatore Ciaramitaro, Marco Di Muzio – U Luvassu A.P.S.D. – 0 catture, 0 punti, ritirati. 1 1

In totale sono quindi diversi gli equipaggi de Il Timone che hanno chiuso nelle prime posizioni, ma a spiccare è soprattutto il terzo posto di Maurizio Semeria, Alex Loffredo e Bruno Chiuso, che vale la qualificazione al Campionato italiano 2027. Un risultato che la società sanremese può ora celebrare con soddisfazione, dopo una giornata perfettamente riuscita sia sotto il profilo agonistico sia sotto quello organizzativo.