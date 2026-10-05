"Il Bordigotto" di Angelica Pellegrino inaugura la stagione culturale autunno-inverno 2026-2027 del Festival delle Ragazze

La presentazione del libro Il Bordigotto di Angelica Pellegrino, edito da Edizioni Leucotea, inaugura ufficialmente la stagione culturale autunno-inverno 2026-2027 dell’associazione culturale “Il Festival delle Ragazze”. L'appuntamento sarà giovedì 8 ottobre, alle 16:30, presso la Biblioteca Civica Internazionale a Bordighera, in via Romana 52. A dialogare con l’autrice sarà la scrittrice Raffaella Fenoglio.

"Il progetto e il libro ispirato allo stile iconico delle copertine del New Yorker, Il Bordigotto è un omaggio visivo nato dall’amore autentico per Bordighera, celebre perla della Riviera dei Fiori" - fanno sapere le organizzatrici dell'incontro - "Il progetto prende forma attraverso una serie di illustrazioni pensate come copertine settimanali: ogni tavola racchiude un frammento di vita locale, svelando angoli nascosti, prospettive impreviste, sfumature di colore e atmosfere suggestive. Più che una semplice raccolta di vedute, l’opera propone un percorso visivo profondo che intreccia osservazione, memoria e un forte legame affettivo con il territorio".

L’associazione culturale Il Festival delle Ragazze è una realtà dinamica del territorio ligure impegnata nella promozione della cultura, delle arti e delle iniziative sociali ad ampio respiro. Attraverso incontri letterari, rassegne ed eventi multidisciplinari, l'associazione si propone di creare spazi di dialogo, valorizzare i talenti locali e stimolare la partecipazione della comunità durante tutto l'anno. "Angelica Pellegrino, illustratrice e autrice legata a Bordighera e al suo territorio, esprime la propria cifra stilistica attraverso un’attenta ricerca visiva ed emozionale" - sottolineano - "Con il progetto edito da Leucotea Il Bordigotto, l’autrice coniuga grafica contemporanea e narrazione locale, raccontando l’identità e l’anima della propria città con sensibilità artistica e sguardo innovativo".