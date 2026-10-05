Isolabona, successo per la tradizionale Castagnata: Pro Loco, Gruppo Alpini e musica animano il borgo della Val Nervia

Il borgo di Isolabona ha celebrato la tradizionale Castagnata autunnale registrando un'ampia partecipazione di residenti e visitatori presso l'area festeggiamenti. La manifestazione, da sempre punto di riferimento del calendario locale, ha unito enogastronomia, intrattenimento e promozione delle tradizioni del territorio della Val Nervia.

La riuscita dell'iniziativa si deve al lavoro della macchina organizzativa coordinata dalla Pro Loco di Isolabona in collaborazione con il Gruppo Alpini locale. I volontari della Pro Loco si sono occupati della gestione logistica e dell'accoglienza, mentre le Penne Nere si sono dedicate alla preparazione e cottura delle classiche caldarroste secondo la ricetta tradizionale.

L'evento ha visto l'allestimento di uno spazio musicale curato da DJ Michele Trifaro, che ha accompagnato la giornata nell'area festeggiamenti coinvolgendo il pubblico di diverse fasce d'età. Le fasi di montaggio e assistenza logistica sono state curate dal gruppo dei volontari del paese.

I riscontri in termini di presenze confermano il ruolo di queste iniziative per la coesione sociale del comune intemelio, evidenziando il valore del lavoro svolto dalle associazioni e dal volontariato locale nel presidio delle tradizioni comunitarie.