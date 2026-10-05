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Eventi | 05 ottobre 2026, 16:12

Caldarroste, panisse, frittelle di mele e musica: la Castagnata anima Perinaldo (Foto)

Tante persone al tradizionale evento autunnale proposto dal Comune

Caldarroste, panisse, frittelle di mele e musica: la Castagnata anima Perinaldo (Foto)

Musica, cibo e divertimento. La Castagnata anima Perinaldo.

Tantissime persone ieri pomeriggio si sono ritrovate in piazza, nel centro storico del paese, per il tradizionale evento autunnale proposto dal Comune. Tra i presenti anche diversi amministratori locali e regionali.

Grandi e piccini hanno così potuto degustare caldarroste, panissa e frittelle di mele ascoltando la musica proposta per l'occasione. "E' stato un successo" - dice il sindaco Francesco Guglielmi - "Sono venute tantissime persone. Ringrazio tutti coloro che sono venuti nel nostro paese e soprattutto chi ha contribuito alla riuscita dell'evento".

Elisa Colli

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