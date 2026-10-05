Sanremo, Carlo Bonini e Franco Gabrielli ai Martedì Letterari con il libro "Contro la paura"

Nuovo appuntamento con i "Martedì Letterari" curati da Marzia Taruffi al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Domani, martedì 6 ottobre alle ore 16.30, il prefetto Franco Gabrielli e il vice direttore del quotidiano La Repubblica Carlo Bonini presenteranno al pubblico il loro ultimo saggio, intitolato "Contro la paura: Manifesto per una sicurezza democratica", edito da Feltrinelli. L'ingresso all'evento è libero.

L'opera analizza il tema della sicurezza pubblica, ponendosi l'obiettivo di superare la narrazione basata sulla contrapposizione e sull'allarmismo. Gli autori propongono il modello della sicurezza democratica, inteso come equilibrio tra tutela della legalità, garanzia dei diritti individuali, coesione sociale e difesa della libertà. Nel volume vengono presi in esame argomenti d'attualità quali la gestione dei flussi migratori, il decoro urbano, l'ordine pubblico, la condizione delle carceri, l'uso della forza e la cybersicurezza, evidenziando le criticità dei modelli securitari tradizionali.

I profili degli autori e i prossimi appuntamenti in programma

Carlo Bonini, giornalista e saggista romano con trascorsi al manifesto e al Corriere della Sera, è autore di numerose inchieste e pubblicazioni di successo, tra cui ACAB, Suburra e Ti mangio il cuore. Franco Gabrielli, già direttore di SISDE e AISI, ha ricoperto l'incarico di prefetto dell'Aquila e di Roma, prima di guidare la Protezione Civile dal 2010 al 2015, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza come Capo della Polizia dal 2016 al 2021 e di assumere la delega ai servizi di sicurezza nel governo Draghi.

Il calendario delle rassegne culturali della casa da gioco matuziana proseguirà nella giornata di giovedì 8 ottobre, sempre alle ore 16.30, con la presentazione del libro "L’URSS di Italo Calvino", pubblicato da Sandro Teti Editore e firmato dagli autori Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi.