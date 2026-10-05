Pompeiana, successo per la prima edizione di Giochi senza Frontiere 2026: vittoria alla Borgata Ciassa

Si è svolta domenica 4 ottobre la prima edizione di "Giochi senza Frontiere 2026", evento ludico-sportivo promosso e realizzato dai volontari di Pompeiana con il supporto delle associazioni Sgarzeline e Pelandrui 2.0 e della palestra Activologym ASD, oltre al patrocinio dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il campo sportivo cittadino.

La manifestazione ha visto la partecipazione di cinquantaquattro atlete provenienti da tutta la provincia di Imperia, suddivise in otto formazioni rappresentative delle storiche borgate del paese, ciascuna guidata da un caposquadra dedicato. A contendersi le varie discipline in programma sono state la Borgata "A Ciassa" coordinata da Mikaela Fazio, la Borgata "U Cuniu" guidata da Valeria Costamagna, la Borgata "I Belli" condotta da Donatella Massano, la Borgata "U Tentu" con Sophie Gauthier, la Borgata "Cae Survane" con Lorella Biamonti, la Borgata "Barbarasa" guidata da Monica Donati, la Borgata "Ciassa Verdi" con Patrizia Grandi e la Borgata "U Furnu" diretta da Gaia Minervini. La direzione tecnica e la gestione dei punteggi delle prove sono state affidate a un corpo giudicante composto da otto arbitri.

Al termine delle prove sul campo, il primo premio complessivo della manifestazione è stato assegnato alla Borgata "A Ciassa" guidata da Mikaela Fazio. La giornata ha registrato una rilevante affluenza di pubblico ed è stata condotta dai presentatori Boris Grandi e Sara Siffredi, che hanno animato le fasi salienti della competizione.

L'evento ha riservato un'ampia sezione alle famiglie e ai più piccoli, con l'allestimento di un'area animazione dedicata ai bambini, affiancata dall'organizzazione di una lotteria a premi aperta agli spettatori. L'assistenza sanitaria e la sicurezza dell'area di gara sono state garantite dai volontari della Croce Rossa di Arma di Taggia. Visto il riscontro di pubblico e partecipanti, gli organizzatori e la comunità locale hanno confermato l'inserimento dell'iniziativa nel calendario delle attività per la successiva edizione del 2027.