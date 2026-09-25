lunedì 12 ottobre
Ventimiglia, in 380 alla Corri per Fabiola 2026: sport, solidarietà e ricordo nel nome di Fabiola Brancato
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Eventi | 25 settembre 2026, 15:11

Ventimiglia, prodotti tipici locali e prelibatezze culinarie alla Festa dello Sport (Foto)

Si potranno assaggiare e degustare in uno degli stand presenti alla manifestazione

Ventimiglia, prodotti tipici locali e prelibatezze culinarie alla Festa dello Sport (Foto)

Sport, divertimento ma anche prelibatezze culinarie alla Festa dello Sport di Ventimiglia.

Domenica 27 settembre, dalle 14 alle 19, il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo sport, alla condivisione, alle realtà associative del territorio ma anche ai prodotti tipici locali. 

Sarà, dunque, un'occasione per assistere alle esibizioni e alle dimostrazioni, partecipare alle attività interattive, agli stand informativi, agli incontri con atleti, testimonial, alle premiazioni ma anche per assaggiare e degustare i prodotti tipici e le prelibatezze sia dolci che salate preparate da Marì di Antichi sapori.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium