Ventimiglia, prodotti tipici locali e prelibatezze culinarie alla Festa dello Sport (Foto)

Sport, divertimento ma anche prelibatezze culinarie alla Festa dello Sport di Ventimiglia.

Domenica 27 settembre, dalle 14 alle 19, il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo sport, alla condivisione, alle realtà associative del territorio ma anche ai prodotti tipici locali.

Sarà, dunque, un'occasione per assistere alle esibizioni e alle dimostrazioni, partecipare alle attività interattive, agli stand informativi, agli incontri con atleti, testimonial, alle premiazioni ma anche per assaggiare e degustare i prodotti tipici e le prelibatezze sia dolci che salate preparate da Marì di Antichi sapori.