Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" partecipa alle "Giornate Europee del Patrimonio" 2026

Sabato 26 settembre il MAR – Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia prenderà parte alle "Giornate Europee del Patrimonio" (European Heritage Days).

Il tema scelto per l'edizione italiana è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, declinazione del format europeo “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine”, pensato per riflettere sulla salvaguardia delle risorse culturali e paesaggistiche esposte a rischi di degrado o perdita.

Per l'occasione, l'istituzione museale organizzerà due visite guidate, in programma rispettivamente alle ore 10:30 e alle ore 15:30, dal titolo “Il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Storia di un monumento”.

L'itinerario consentirà ai partecipanti di ripercorrere le tappe storiche dell'edificio, raccontando la sua trasformazione da presidio militare e teatro di guerra a polo culturale e museale moderno.

Durante le visite i partecipanti potranno osservare da vicino le stratificazioni architettoniche del complesso e accedere ad aree della fortezza normalmente non aperte alle visite ordinarie. Per tutta la durata della giornata sarà inoltre accessibile la Sala Multimediale incentrata sulla storia e sulla geografia delle valli dell'estremo Ponente ligure.