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Eventi | 25 settembre 2026, 11:10

Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" partecipa alle "Giornate Europee del Patrimonio" 2026

Sabato 26 settembre la struttura ospiterà due visite guidate speciali per ripercorrere l'evoluzione del Forte dell'Annunziata, offrendo l'accesso ad ambienti solitamente chiusi al pubblico

Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico &quot;Girolamo Rossi&quot; partecipa alle &quot;Giornate Europee del Patrimonio&quot; 2026

Sabato 26 settembre il MAR – Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia prenderà parte alle "Giornate Europee del Patrimonio" (European Heritage Days). 

Il tema scelto per l'edizione italiana è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, declinazione del format europeo “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine”, pensato per riflettere sulla salvaguardia delle risorse culturali e paesaggistiche esposte a rischi di degrado o perdita.

Per l'occasione, l'istituzione museale organizzerà due visite guidate, in programma rispettivamente alle ore 10:30 e alle ore 15:30, dal titolo “Il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Storia di un monumento”. 

L'itinerario consentirà ai partecipanti di ripercorrere le tappe storiche dell'edificio, raccontando la sua trasformazione da presidio militare e teatro di guerra a polo culturale e museale moderno.

Durante le visite i partecipanti potranno osservare da vicino le stratificazioni architettoniche del complesso e accedere ad aree della fortezza normalmente non aperte alle visite ordinarie. Per tutta la durata della giornata sarà inoltre accessibile la Sala Multimediale incentrata sulla storia e sulla geografia delle valli dell'estremo Ponente ligure.

Redazione

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