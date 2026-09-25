“Vite che s’intersecano”: a Bordighera l’incontro con la scrittrice Franca Acquarone

Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 16:30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (Via Romana 52) ospiterà la presentazione dell'ultimo romanzo di Franca Acquarone , intitolato "Vite che s'intersecano". L'evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice Philobiblon Edizioni, vedrà l'autrice dialogare con la dottoressa Loretta Marchi .

Il Libro

"Vite che s'intersecano" è un coinvolgente romanzo corale pubblicato da Philobiblon Edizioni. La narrazione si sviluppa all'interno di una cornice urbana ben definita: un condominio – nello specifico, l'unico grattacielo di Imperia Oneglia – le cui scale e l'ascensore diventano il crocevia di esistenze apparentemente distanti. Persone diverse, ciascuna con le proprie peculiarità, fragilità e segreti, si sfiorano e si incontrano quotidianamente. Attraverso una scrittura sensibile e attenta alle sfumature psicologiche, Franca Acquarone tesse una trama in cui i destini dei singoli personaggi finiscono per influenzarsi a vicenda, trasformando lo spazio comune in un microcosmo di relazioni umane.

L'Autrice

Franca Acquarone, nata a Ormea (CN), vive e lavora in stretto legame con i territori di confine tra il Piemonte e la Liguria. Psicologa e psicoterapeuta, ha diretto per anni il Servizio di Psicologia dell'Azienda Sanitaria di Mondovì e Ceva. Questa solida formazione professionale e la profonda conoscenza dell'animo umano emergono con forza nella sua produzione letteraria, caratterizzata da una spiccata sensibilità nell'analisi psicologica dei personaggi. Da sempre appassionata di cultura, memoria storica e tradizioni locali, ha pubblicato diverse opere narrative e storiche, tra cui “Patate, latte e castagne” (2007), “Tanaro amaro” e “Quello che non sai più dire”.

La Presentatrice

Loretta Marchi è una figura di primo piano nel panorama culturale del Ponente ligure. Storica, bibliotecaria-conservatrice e già stimata Direttrice dei Musei Civici (tra cui il Museo di Palazzo Borea d'Olmo) e della Biblioteca del Comune di Sanremo. Esperta studiosa del patrimonio ligure, ha curato importanti mostre d'arte, rassegne letterarie ed esposizioni documentarie legate al territorio, approfondendo in particolare le biografie e gli archivi di grandi figure della letteratura, come la famiglia di Italo Calvino.

La Casa Editrice

Philobiblon Edizioni, fondata nel 2001 a Ventimiglia (IM) da un sodalizio di appassionati della parola stampata, è una realtà editoriale indipendente che fa dell'"amore per il libro" il proprio nucleo fondativo. Radicata nell'estremo Ponente ligure – un territorio storicamente amato e frequentato da poeti, scrittori e pittori di fama internazionale –, la casa editrice si concentra sulla pubblicazione di testi di alta qualità. Attraverso collane dedicate alla narrativa, alla poesia, alla saggistica e alla valorizzazione della cultura locale, Philobiblon rappresenta un punto di riferimento essenziale per gli autori e i lettori della Riviera.