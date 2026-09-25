“Vite che s’intersecano”: a Bordighera l’incontro con la scrittrice Franca Acquarone

Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 16:30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (Via Romana 52) ospiterà la presentazione dell'ultimo romanzo di Franca Acquarone, intitolato "Vite che s'intersecano". L'evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice Philobiblon Edizioni, vedrà l'autrice dialogare con la dottoressa Loretta Marchi.
Il Libro
"Vite che s'intersecano" è un coinvolgente romanzo corale pubblicato da Philobiblon Edizioni. La narrazione si sviluppa all'interno di una cornice urbana ben definita: un condominio – nello specifico, l'unico grattacielo di Imperia Oneglia – le cui scale e l'ascensore diventano il crocevia di esistenze apparentemente distanti. Persone diverse, ciascuna con le proprie peculiarità, fragilità e segreti, si sfiorano e si incontrano quotidianamente. Attraverso una scrittura sensibile e attenta alle sfumature psicologiche, Franca Acquarone tesse una trama in cui i destini dei singoli personaggi finiscono per influenzarsi a vicenda, trasformando lo spazio comune in un microcosmo di relazioni umane.
L'Autrice
Franca Acquarone, nata a Ormea (CN), vive e lavora in stretto legame con i territori di confine tra il Piemonte e la Liguria. Psicologa e psicoterapeuta, ha diretto per anni il Servizio di Psicologia dell'Azienda Sanitaria di Mondovì e Ceva. Questa solida formazione professionale e la profonda conoscenza dell'animo umano emergono con forza nella sua produzione letteraria, caratterizzata da una spiccata sensibilità nell'analisi psicologica dei personaggi. Da sempre appassionata di cultura, memoria storica e tradizioni locali, ha pubblicato diverse opere narrative e storiche, tra cui “Patate, latte e castagne” (2007), “Tanaro amaro” e “Quello che non sai più dire”.
La Presentatrice
Loretta Marchi è una figura di primo piano nel panorama culturale del Ponente ligure. Storica, bibliotecaria-conservatrice e già stimata Direttrice dei Musei Civici (tra cui il Museo di Palazzo Borea d'Olmo) e della Biblioteca del Comune di Sanremo. Esperta studiosa del patrimonio ligure, ha curato importanti mostre d'arte, rassegne letterarie ed esposizioni documentarie legate al territorio, approfondendo in particolare le biografie e gli archivi di grandi figure della letteratura, come la famiglia di Italo Calvino.
La Casa Editrice
Philobiblon Edizioni, fondata nel 2001 a Ventimiglia (IM) da un sodalizio di appassionati della parola stampata, è una realtà editoriale indipendente che fa dell'"amore per il libro" il proprio nucleo fondativo. Radicata nell'estremo Ponente ligure – un territorio storicamente amato e frequentato da poeti, scrittori e pittori di fama internazionale –, la casa editrice si concentra sulla pubblicazione di testi di alta qualità. Attraverso collane dedicate alla narrativa, alla poesia, alla saggistica e alla valorizzazione della cultura locale, Philobiblon rappresenta un punto di riferimento essenziale per gli autori e i lettori della Riviera.