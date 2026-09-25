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Eventi | 25 settembre 2026, 15:45

Sanremo, tutti gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio in programma domenica

La conferenza sarà ad ingresso libero

Sanremo, tutti gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio in programma domenica

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà domenica mattina, alle ore 10 presso i locali in piazza Cassini 10/11, una conferenza della dott.ssa Monica Vinardi, storico dell’arte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L’incontro, dal titolo “Scultura ideista”, proporrà un focus sui monumenti di Leonardo Bistolfi dedicati a Giuseppe Garibaldi presenti a Sanremo e a Savona. 

La conferenza sarà ad ingresso libero.

Nella stessa giornata, alle ore 16:30 presso il cimitero monumentale della foce, è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “LEGGera” di Stefania Sordi. Si tratta di un progetto fotografico Site-Specific, basato sul senso delle ombre, dal buio alla luce. L’iniziativa, aperta a tutti, è stata organizzata in collaborazione con il club per l’Unesco di Sanremo Odv. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 novembre

A seguire, alle 18 sempre al cimitero monumentale, è in programma il concerto “Requiem” di Wolfgang Amadeus Mozart. L’esibizione musicale, che ha già registrato il sold out dei biglietti, è a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con la partecipazione del coro Filharmonia.

Redazione

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