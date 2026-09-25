Sanremo, tutti gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio in programma domenica

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà domenica mattina, alle ore 10 presso i locali in piazza Cassini 10/11, una conferenza della dott.ssa Monica Vinardi, storico dell’arte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L’incontro, dal titolo “Scultura ideista”, proporrà un focus sui monumenti di Leonardo Bistolfi dedicati a Giuseppe Garibaldi presenti a Sanremo e a Savona.

La conferenza sarà ad ingresso libero.

Nella stessa giornata, alle ore 16:30 presso il cimitero monumentale della foce, è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “LEGGera” di Stefania Sordi. Si tratta di un progetto fotografico Site-Specific, basato sul senso delle ombre, dal buio alla luce. L’iniziativa, aperta a tutti, è stata organizzata in collaborazione con il club per l’Unesco di Sanremo Odv. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 novembre

A seguire, alle 18 sempre al cimitero monumentale, è in programma il concerto “Requiem” di Wolfgang Amadeus Mozart. L’esibizione musicale, che ha già registrato il sold out dei biglietti, è a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con la partecipazione del coro Filharmonia.