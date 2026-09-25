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Eventi | 25 settembre 2026, 16:10

Apricale, il Coro Mongioje in concerto sabato sera

La storica formazione vocale si esibirà sabato 26 settembre nel borgo della Val Nervia con un programma dedicato alla cultura popolare e alle sonorità tradizionali

Apricale, il Coro Mongioje in concerto sabato sera

Sabato 26 settembre, alle ore 21:00, il suggestivo scenario di Apricale ospiterà il nuovo appuntamento concertistico del Coro Mongioje, compagine vocale tra le più note e rappresentative del panorama musicale del Ponente ligure.

La formazione, da anni dedita alla salvaguardia e alla diffusione del repertorio popolare e polifonico italiano, proporrà un programma variegato che spazia dalle melodie tradizionali appartenenti a differenti patrimoni culturali d'oltrealpe e internazionali fino ad arrangiamenti e composizioni di stesura più recente. L'iniziativa si inserisce nella ricerca artistica del gruppo, volta a promuovere il canto corale come veicolo di aggregazione, memoria e valorizzazione dell'identità dei territori.

Il concerto offrirà inoltre l'opportunità di vivere un momento culturale all'interno del borgo matuziano-intemelio, creando una sinergia naturale tra architettura storica, paesaggio e musica dal vivo.

Il direttore del coro, Ezio Vergoli, ha commentato così l'iniziativa:

«Tornare a cantare in un luogo ricco di storia e fascino come Apricale rappresenta sempre una grande emozione. Il nostro repertorio nasce dalla volontà di custodire e trasmettere la memoria musicale popolare, ma anche di creare occasioni di partecipazione e condivisione. Il canto corale riesce ancora oggi a unire generazioni e sensibilità diverse attraverso un linguaggio universale che parla direttamente alle persone».

L'evento è organizzato a ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza e i visitatori.

Redazione

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