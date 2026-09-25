Quattro giorni di eventi per San Michele, festeggiamenti patronali a Pigna (Foto)

Concerto, aperitivo in musica, poesie e canti dialettali, processione, santa messa solenne e serata gastronomica danzante. Pigna celebra il santo patrono: San Michele.

Dal 26 al 29 settembre andranno in scena i festeggiamenti patronali. Il primo appuntamento sarà sabato prossimo alle 18 in piazza Castello con il concerto dei cori Troubar Clair e Choeurs du Mercantour: "Migrazioni musicali". Domenica prossima alle 19 in piazza XX Settembre vi sarà, invece, un aperitivo in musica con I compagni di viaggio. Per l'occasione si potranno ascoltare i brani proposti da De Gregori Cover Band e, inoltre, si potranno degustare specialità gastronomiche tipiche.

Lunedì 28 settembre alle 20.45 alla tensostruttura al campo sportivo si potranno ascoltare poesie e canti dialettali in pignasco con la corale Cheli de Campurussu. Infine, martedì 29 settembre alle 9.40 è previsto il ritrovo presso il Monumento ai Caduti in corso De Sonnaz, alle 10 vi sarà la benedizione del paese e degli abitanti con, a seguire, la processione mentre alle 10.25 verrà celebrata la santa messa solenne presso la chiesa parrocchiale. Per l'occasione tornerà la tradizionale fiera. I festeggiamenti proseguiranno con un pomeriggio musicale con la banda musicale L'Alpina di Pigna mentre alle 20 alla tensostruttura al campo sportivo si potranno degustare polenta con funghi, capra e fagioli e altro, e danzare con l'Orchestra Laura Fiori.

Gli eventi sono proposti dall'Asd Pigna con il patrocinio del Comune. "Per prenotazioni si può contattare entro lunedì 28 settembre il 3387555904 o lo 0184241016" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi è un ampio parcheggio presso il campo sportivo. Vi aspettiamo numerosi".