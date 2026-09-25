“Il mare ci unisce”: al Forte di Santa Tecla la Lega Navale Italiana di Sanremo celebra 40 anni di storia

Si terrà sabato 25 settembre, a partire dalle ore 15 presso il Forte di Santa Tecla, l’evento “Il mare ci unisce da 40 anni” organizzato dalla sezione di Sanremo della Lega Navale Italiana. Una giornata per celebrare i quattro decenni di storia del sodalizio sanremese, caratterizzata dall’amore e dalla passione verso il mare.

In programma, dopo i saluti istituzionali, una serie di interventi con relatori qualificati che tratteranno tematiche del mare con una particolare attenzione al territorio Sanremese e al mar Ligure di Ponente.

Con un interessante excursus il dott. Marco Macchi ripercorrerà la storia della marineria sanremese dagli albori ai giorni nostri, l’intervento qualificato del comandante Alessio Fumarola della Capitaneria di Porto affronterà il tema molto attuale della sicurezza in mare, ci immergeremo poi sotto il pelo dell’acqua guidati dal Professor Fulvio Garibaldi biologo marino e docente presso l’università di Genova, alla fine non ci faremo mancare il sogno di tutti i velisti, navigare in mare aperto, Ida Schiavi e Paolo Pinto di Veladoc ci proporranno filmati delle loro navigazioni d’altura.

“40 anni di storia rappresentano un traguardo importante che dimostra il costante impegno di questa associazione nel portare avanti i valori di amore per il mare, di conoscenza e di rispetto dell’ambiente” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Una storia fatta anche di attenzione alle persone di tutte le età, dai dieci ai novanta anni e alle persone diversamente abili, che compongono il nutrito gruppo di soci che attualmente si attesta su circa 150 iscritti.

L’evento, aperto a tutta cittadinanza, sarà ad ingresso libero.