Sanremo, alla Federazione Operaia il XIII Concerto di San Romolo: Premio Laurano a Diego Campagna

Il Circolo Ligustico, di concerto con la Federazione Operaia, l’Accademia della Pigna e la Famija Sanremasca, presenta il suo ormai tradizionale appuntamento per la settimana dedicata al Santo Patrono Romolo. Si tratta del XIII° Concerto di San Romolo che quest’anno coincide con il conferimento del prestigioso Premio “Renzo Laurano”. Le due iniziative, istituite da circa tre lustri dal Circolo Ligustico sotto la presidenza di Freddy Colt, si terranno quest’anno – unificate – sabato 17 ottobre alle ore 17 presso il Piccolo Teatro della Federazione Operaia in via Corradi.

Il Premio Laurano, definito “per la Ligusticità oltreconfine”, viene assegnato per il 2026 ad un musicista imperiese che con la sua attività concertistica e didattica ha girato mezzo mondo. Il premiato è infatti il maestro Diego Campagna, chitarrista classico, da molti anni direttore artistico del Festival chitarristico internazionale del Casinò di Sanremo. Nella sua carriera ha tenuto concerti alla Carnegie Hall di New York, e poi ripetutamente in Cina, in Messico, in Paraguay. Il Premio viene conferito con la seguente motivazione: «Allievo della scuola chitarristica sanremese del Maestro Carlo Ghersi e di quella internazionale di Alirio Diaz, Diego Campagna si perfezionato al Mozarteum di Salisburgo con Eliot Fisk, allievo diretto di Segovia. La sua carriera di concertista di chitarra classica, partendo dalla Liguria, ha toccato ripetutamente New York, Pechino, Hong Kong, Città del Capo, Asunción (Paraguay), Boston e Newport dove ha ricevuto le chiavi della città. Attivo anche nella didattica, ha tenuto corsi, masterclass, prima di ottenere la cattedra al Conservatorio Vittadini di Pavia. Il Maestro Campagna nel suo itinerario artistico ha portato con sé la Liguritudine nel mondo».

L’insigne musicista offrirà per l’occasione un piccolo recital di chitarra classica con brani dal proprio collaudato repertorio.

A condurre le cerimonie sarà il direttore artistico Freddy Colt affiancato dal Cancelliere dell’Accademia della Pigna Fabio Barricalla.

Il Premio è intitolato al celebre poeta sanremese Renzo Laurano, al secolo prof. Luigi Asquasciati (1905-1986) che fu tra i fondatori del Club Tenco, ed è stato in precedenza conferito a personalità della cultura quali Dodo Goya, Giuseppe Conte, Marino Magliani, Davide Conrieri, Andrea Dulbecco, Anna Ferrari, Carlo Aonzo e molti altri.

Il Concerto di San Romolo di quest’anno viene dedicato dall’associazione promotrice alla memoria del proprio ultimo vicepresidente, il geometra Roberto Carli, scomparso lo scorso anno.

L’evento, a cui parteciperanno autorità civiche e personalità della cultura locale, è ad ingresso libero.