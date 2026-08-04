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Attualità | 04 agosto 2026, 11:25

Sanremo, potenziato il servizio di deratizzazione e pulizia sul territorio comunale

L’intervento principale ha visto il rafforzamento del servizio attraverso un incremento delle trappole ecologiche per la cattura dei roditori, ad esempio, sulla pista ciclabile, lungomare Vittorio Emanuele II, corso Trento Trieste, corso Nazario Sauro, corso Inglesi, centro cittadino e aree verdi

È in corso un potenziamento delle attività di derattizzazione sul territorio comunale per far fronte alla presenza di roditori sinantropici.

L’intervento principale ha visto il rafforzamento del servizio attraverso un incremento delle trappole ecologiche per la cattura dei roditori, ad esempio, sulla pista ciclabile, lungomare Vittorio Emanuele II, corso Trento Trieste, corso Nazario Sauro, corso Inglesi, centro cittadino, aree verdi, ecc.

L'impiego mirato delle trappole ecologiche – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato - unito agli interventi quotidiani di pulizia, rappresenta una risposta alla presenza di roditori sul nostro territorio. A questo si affiancano lo sfalcio della vegetazione e i lavaggi straordinari che proseguono, anche nelle frazioni, come da cronoprogramma”.

Parallelamente alle operazioni di derattizzazione, l’assessorato all’ambiente ha infatti intensificato le attività di sfalcio stradale e gli interventi di lavaggio e sanificazione di marciapiedi e piazze, mirati a garantire una maggiore pulizia degli spazi pubblici.

Redazione

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