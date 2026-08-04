"Coinvolgere i giovani nella vita della città": la missione di Sanremo Next gen spiegata dagli ideatori

L'obiettivo è costruire un ponte tra i giovani e le istituzioni, raccogliendo idee e proposte da trasformare in iniziative concrete per la città. È questa la filosofia di Sanremo Next Gen, il progetto che in pochi giorni ha già raccolto oltre mille adesioni e che, nelle parole di uno dei promotori, Matteo Ferrua, punta soprattutto a far ritrovare ai ragazzi un senso di appartenenza verso Sanremo.

L'idea, racconta Ferrua, è nata insieme a Nicolò Viola e Tommaso Camerino partendo da una riflessione sul cambiamento vissuto dalla città negli ultimi anni, per cui si sta vedendo una fase di sviluppo soprattutto legata alle iniziative e agli eventi: "Una spinta importante dobbiamo dire è arrivata con l'attuale amministrazione, pensiamo ai numerosi eventi del calendario manifestazioni e a tutto ciò che è diventato il Festival fuori dall'Ariston. Si sta investendo molto sul turismo e ci fa piacere poter collaborare a questo". Da questa constatazione è nata la volontà di coinvolgere direttamente le nuove generazioni, non tanto per chiedere nuovi spazi dedicati alla movida, quanto per renderle protagoniste della vita cittadina: "Non vogliamo limitarci a dare qualcosa ai giovani - spiega Ferrua - ma renderli partecipi di quello che è Sanremo". Per questo motivo, spiega Ferrua, Sanremo Next Gen si propone come un collegamento stabile tra ragazzi e amministrazione comunale: "Non è un movimento di contestazione, anzi è un sistema per creare un ponte di collegamento con il Comune". Prima del lancio dell'iniziativa, racconta, gli organizzatori hanno infatti incontrato l'amministrazione comunale, trovando "massima disponibilità" ad ascoltare le proposte che arriveranno dai giovani.

Il metodo sarà semplice: raccogliere idee attraverso incontri, interviste, social network ed eventi e trasformarle in richieste concrete da sottoporre agli uffici e agli assessorati competenti. "Chiederemo ai ragazzi: se potessi chiedere una cosa al Comune, cosa chiederesti? Magari qualcuno dirà che vorrebbe il campo da basket rifatto oppure un intervento per lo sport, se non interventi sui parcheggi, o anche idee per ulteriori manifestazioni alternative o altro ancora. Valuteremo le proposte più fattibili e cercheremo di portare un risultato". Il progetto, sottolinea Ferrua, non ha alcuna finalità economica. L'iscrizione è gratuita e ai partecipanti viene chiesto soltanto di prendere parte attivamente alla vita del movimento, che prevederà la realizzazione di newsletter, incontri e iniziative. La comunicazione avverrà principalmente tramite mail e messaggi, ma sono già in programma riunioni periodiche e appuntamenti nei locali della città per confrontarsi direttamente con gli iscritti. Nel frattempo gli organizzatori stanno continuando a promuovere il progetto anche nei luoghi frequentati dai giovani. "Stiamo girando la città per fare informazione e iscrivere le persone. Circa due ragazzi su tre decidono di aderire ed è una soddisfazione molto bella".

Accanto alla partecipazione civica, il movimento punta anche a creare una rete con le attività economiche cittadine attraverso convenzioni e agevolazioni riservate agli iscritti, pur mantenendo questo aspetto come elemento secondario rispetto alla missione principale. "Quello che ci interessa davvero è fare in modo che i giovani tornino ad avere senso civico e diventino parte attiva della città". Le prime iniziative partiranno già nei prossimi giorni e avranno come tema il turismo, coinvolgendo i ragazzi nelle manifestazioni estive. Successivamente Sanremo Next Gen inizierà a confrontarsi con i diversi assessorati in base alle esigenze che emergeranno dalla community. "Non serve stare al mare a dire che qualcosa non va - conclude Ferrua - Bisogna arrivare dove serve, parlare con le istituzioni e provare a fare qualcosa di concreto. Oggi abbiamo un'amministrazione che ci permette di farlo e vogliamo sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di utile per i giovani e per Sanremo".