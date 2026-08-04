Sanremo, il Comune rinnova la concessione gratuita alla Rai del Villino Vicari fino al 2028 per le attività giornalistiche

Sanremo conferma il proprio rapporto di collaborazione con la Rai anche al di fuori del Festival della Canzone Italiana. La Giunta comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo che dispone il rinnovo della concessione gratuita dell'ufficio situato al piano terra del Villino Vicari, all'interno del complesso Bellevue, destinato alle attività di trasmissione e registrazione televisiva dell'emittente pubblica. La struttura continuerà così a rappresentare il punto di riferimento operativo della Rai per la realizzazione di servizi giornalistici dedicati alla città dei fiori e, più in generale, all'intero Ponente ligure. In concessione rientra anche un posto auto riservato nel piazzale antistante l'edificio.

La decisione arriva a seguito della richiesta di rinnovo presentata dalla Rai Radio Televisione Italiana il 24 ottobre 2025, nella quale l'azienda aveva evidenziato come la disponibilità dei locali abbia consentito, negli anni, di garantire una copertura informativa costante del territorio sanremese all'interno dei notiziari nazionali e regionali. L'amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno proseguire questa collaborazione, anche alla luce del nuovo rapporto convenzionale che lega il Comune e la Rai per l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana nel triennio 2026-2028, con eventuale proroga fino al 2030.

La delibera prende atto del mantenimento in uso gratuito dei locali dal 1° gennaio al 31 luglio 2026, periodo durante il quale la Rai ha continuato a utilizzare l'ufficio del Villino Vicari. Successivamente viene autorizzata la nuova concessione gratuita con decorrenza dal 1° agosto 2026 e scadenza fissata al 31 dicembre 2028, in coincidenza con la durata dell'attuale convenzione che disciplina l'organizzazione del Festival di Sanremo. Il provvedimento si basa sul regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, che consente l'assegnazione diretta di un bene quando questa costituisce parte sostanziale di un diverso accordo convenzionale nato da una procedura a evidenza pubblica.

Nel provvedimento viene inoltre evidenziato come, a differenza delle precedenti convenzioni sottoscritte tra Comune e Rai, l'attuale accordo relativo al Festival non preveda più espressamente l'obbligo di mettere a disposizione un ufficio operativo per le attività giornalistiche dell'emittente. Nonostante ciò, la Giunta ha ritenuto di confermare la disponibilità del locale, riconoscendo il valore del servizio pubblico svolto dalla Rai nella promozione e nella diffusione dell'immagine di Sanremo e del territorio attraverso l'informazione televisiva.

L'atto approvato dall'esecutivo prevede infine una clausola di salvaguardia per il Comune. L'amministrazione si riserva infatti la possibilità di revocare la concessione, qualora sopraggiungano esigenze dell'ente, richiedendo il rilascio dell'immobile oppure individuando, se disponibile, uno spazio alternativo da assegnare alla Rai. Contestualmente viene dato mandato al Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura di predisporre tutti gli atti necessari per formalizzare la nuova concessione. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire il rapido perfezionamento della pratica.