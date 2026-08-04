Turismo, primavera in crescita nella Riviera dei Fiori: i dati tra marzo e maggio sono positivi

La primavera 2026 sorride al turismo della Riviera dei Fiori. I dati diffusi dalla Regione Liguria relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio delineano infatti un quadro complessivamente positivo per le principali località della provincia di Imperia, con Sanremo che consolida il proprio ruolo di destinazione di riferimento grazie alla crescita del turismo straniero e al buon andamento registrato nei mesi di aprile e maggio. Accanto alla città dei fiori si mettono in evidenza anche Taggia, Bordighera e Diano Marina, mentre Ventimiglia e Ospedaletti continuano a fare i conti con un andamento meno brillante.

Sanremo chiude il trimestre primaverile con numeri in crescita. Dopo un marzo sostanzialmente stabile, con gli arrivi in lieve aumento (+0,30%) e una leggera flessione delle presenze (-1,44%), aprile e maggio fanno segnare un'accelerazione. Ad aprile gli arrivi crescono del 4,03% e le presenze del 6,84%, mentre a maggio l'incremento sale rispettivamente al 6,65% e all'11,06%. A trainare il comparto è soprattutto il mercato internazionale, che registra una crescita costante nei due mesi, confermando Sanremo come principale polo turistico della provincia anche in vista dell'estate.

Continua invece il momento difficile di Ventimiglia. Dopo un marzo chiuso con un -10,53% negli arrivi e un -14,64% nelle presenze, anche aprile (-8,27% e -5,13%) e maggio (-6,69% e -4,27%) confermano il trend negativo. A incidere maggiormente è il calo del turismo straniero, che continua a perdere terreno rispetto allo scorso anno, mentre il mercato italiano non riesce a compensare le flessioni.

Bordighera vive invece una primavera in costante crescita. Se marzo aveva già mostrato una sostanziale tenuta (+0,57% negli arrivi), aprile e maggio segnano un deciso cambio di passo. Gli arrivi aumentano del 17,89% e del 19,44%, mentre le presenze crescono rispettivamente del 12,35% e del 7,82%. Determinante il contributo dei turisti stranieri, protagonisti di incrementi particolarmente significativi soprattutto nel mese di aprile.

Per Ospedaletti la primavera si rivela invece la più difficile tra le principali località della Riviera. Marzo si era chiuso con un pesante calo degli arrivi (-20,28%) e delle presenze (-32,14%), un andamento che prosegue anche ad aprile (-1,91% negli arrivi e -23,61% nelle presenze) e maggio (-13,86% e -17,54%). A penalizzare il Comune è soprattutto la marcata diminuzione del turismo internazionale.

Taggia si conferma tra le realtà più dinamiche del Ponente ligure. Dopo una crescita degli arrivi dell'8,51% a marzo, aprile e maggio consolidano il trend con incrementi del 21,89% e del 12,96%. Ancora più marcato l'aumento delle presenze, che ad aprile cresce del 35,13% e a maggio del 31,36%, numeri che testimoniano una primavera particolarmente positiva per il comparto ricettivo cittadino.

Bilancio in chiaroscuro per Imperia. Marzo si era chiuso con una flessione degli arrivi (-9,42%) e delle presenze (-6,85%), ma i mesi successivi mostrano una progressiva ripresa. Aprile limita le perdite (-4,35% negli arrivi e -7,23% nelle presenze), mentre maggio ribalta completamente la situazione con un +17,38% negli arrivi e un +12,56% nelle presenze, sostenuto soprattutto dalla forte crescita del turismo straniero.

Anche San Bartolomeo al Mare alterna risultati differenti nel corso della primavera. Marzo registra una flessione degli arrivi (-8,06%) e delle presenze (-6,17%), aprile porta un recupero degli arrivi (+10,15%) pur con presenze ancora leggermente in calo (-2,72%), mentre maggio chiude con il segno positivo su entrambi i fronti, facendo registrare un +15,62% negli arrivi e un +3,44% nelle presenze.

Diano Marina conferma un andamento complessivamente positivo. Dopo un marzo caratterizzato da un calo degli arrivi (-7,95%) ma da un deciso aumento delle presenze (+9,67%), grazie soprattutto al turismo straniero, aprile registra una crescita degli arrivi (+6,90%) pur con una lieve diminuzione dei pernottamenti (-4,02%). Maggio rappresenta invece il mese migliore della primavera: gli arrivi aumentano di oltre il 13% e le presenze di circa il 9,5%, sostenuti dalla crescita sia del turismo italiano sia di quello internazionale.

Nel complesso, i dati del trimestre primaverile confermano una Riviera dei Fiori che si presenta all'appuntamento con l'estate in buona salute. Sanremo continua a fare da locomotiva del turismo provinciale, mentre diverse località consolidano la ripresa grazie al crescente peso del mercato estero. Restano invece da invertire i trend negativi registrati da Ventimiglia e Ospedaletti, le uniche realtà che non riescono ancora ad agganciare la crescita evidenziata dal resto del territorio.