Triora, nuovo allarme da Verdeggia: medico del Grifo impossibilitato a chiamare Santa Corona per assenza di segnale

Torna a far discutere il problema delle linee telefoniche cellulari a Verdeggia, piccola frazione del Comune di Triora. A rilanciare l'allarme è un residente, che racconta un episodio avvenuto nelle scorse ore e che, a suo dire, dimostrerebbe ancora una volta quanto la carenza di copertura possa trasformarsi in un serio rischio quando si verificano situazioni di emergenza sanitaria. Un episodio che riporta al centro dell'attenzione una criticità segnalata più volte dagli abitanti della zona, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di persone durante l'estate.

Secondo il racconto, un giovane si sarebbe sentito male, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo. Durante le operazioni di soccorso, però, il medico avrebbe avuto difficoltà a contattare il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. "Oggi abbiamo avuto un ragazzo a Verdeggia che si è sentito male, è intervenuto Grifo e il medico doveva chiamare il pronto soccorso di Santa Corona, ma con il suo telefono non è riuscito a telefonare. Abbiamo dovuto prestargli noi un telefono Vodafone per poter chiamare", racconta il residente. L'episodio, secondo il cittadino, rappresenterebbe soltanto l'ultimo di una lunga serie di disservizi che interessano la frazione. "È una situazione che va avanti da tempo e noi siamo in difficoltà. Non tanto per tutto il resto, quanto per le emergenze", prosegue il suo appello, sottolineando come la mancanza di una copertura telefonica affidabile possa avere conseguenze ben più gravi rispetto ai semplici disagi quotidiani.

Il residente conclude con l'auspicio che il giovane soccorso possa ristabilirsi al più presto, ma rinnova anche l'invito a mantenere alta l'attenzione sul problema. "Speriamo che vada tutto bene con questo ragazzo. Però, con le linee telefoniche, è un disastro", afferma. Un nuovo appello che riaccende i riflettori su una criticità che gli abitanti di Verdeggia chiedono da tempo venga affrontata in maniera definitiva, soprattutto per garantire la sicurezza durante gli interventi di emergenza.