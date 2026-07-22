Bordighera, torna "Passaggi Illustri": un viaggio teatrale sulle orme di Claude Monet tra arte, natura e storia Sottotitolo

Bordighera si prepara ad accogliere la settima edizione di "Passaggi Illustri a Bordighera", l'appuntamento che unisce teatro, storia e valorizzazione del territorio attraverso un percorso itinerante tra i luoghi simbolo della città. Nei weekend dal 25 luglio al 9 agosto andrà in scena il nuovo spettacolo "Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita", ideato e realizzato da Teatro X Monet/Teatro delle Dieci con le attrici e registe Fulvia Roggero e Silvia Villa. L'iniziativa rende omaggio a Claude Monet nel centenario della sua scomparsa, ricordando il soggiorno che il maestro dell'Impressionismo trascorse a Bordighera tra il gennaio e l'aprile del 1884, periodo durante il quale rimase profondamente colpito dalla luce e dai paesaggi del territorio.

Il percorso prenderà il via da Piazza del Popolo, nel cuore di Bordighera Alta, per svilupparsi lungo un tratto dell'antico Sentiero del Beodo, itinerario che Monet percorreva quotidianamente alla ricerca di scorci da trasferire sulle proprie tele. Proprio questi luoghi, ancora oggi, conservano il fascino che conquistò il pittore francese e diventano il palcoscenico naturale di uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico in un'esperienza immersiva tra arte, natura e memoria storica. Durante la passeggiata gli spettatori incontreranno, infatti, personaggi in costume che hanno fatto parte della vita dell'artista: amici, familiari, sostenitori e collaboratori prenderanno vita grazie alle interpretazioni del cast, trasformando il percorso in un vero spettacolo en plein air. L'obiettivo della manifestazione è quello di intrecciare il racconto storico con il teatro dal vivo, offrendo al pubblico un'occasione per osservare Bordighera con gli occhi di Claude Monet e riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della città attraverso una chiave narrativa originale e coinvolgente.

Lo spettacolo sarà proposto il 25 e 26 luglio, l'1 e 2 agosto e l'8 e 9 agosto, con partenze da Piazza del Popolo alle 18.30 e alle 19.30. La regia e la drammaturgia portano la firma di Fulvia Roggero e Silvia Villa, che saranno anche in scena insieme a Vincenzo Santagata, Erika Rotondaro, Elisa Mina/Gilles Breton e Amos Mastrogiacomo. La comunicazione e l'immagine dell'evento sono curate da Simona Alborno, mentre Teatro X Monet ha rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Bordighera per il sostegno e la collaborazione nella realizzazione della manifestazione.

Il biglietto d'ingresso costa 12 euro, con riduzione a 10 euro per i minori di 18 anni. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 347 5446651 e 347 7851494, anche tramite messaggio WhatsApp, oppure scrivendo all'indirizzo teatroxmonet@gmail.com. I biglietti sono disponibili anche online sulla piattaforma Ticket.it.