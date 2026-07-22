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Eventi | 22 luglio 2026, 08:29

Ventimiglia, il Coro ANC dedica un concerto a Don Ferruccio Bortolotto: musica e gratitudine nel chiostro di Sant'Agostino

Domenica alle 21 con ingresso libero. L'iniziativa vuole rendere omaggio al sacerdote per il suo costante impegno al servizio della comunità

Ventimiglia, il Coro ANC dedica un concerto a Don Ferruccio Bortolotto: musica e gratitudine nel chiostro di Sant'Agostino

Una serata dedicata alla musica, all'amicizia e alla riconoscenza per celebrare una figura che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per la comunità ventimigliese. È questo lo spirito del concerto organizzato dal Coro ANC Ventimigliese dell'Associazione Nazionale Carabinieri – M.O.V.M. Fois, Sezione di Ventimiglia, in programma domenica prossima alle 21, nel suggestivo chiostro della parrocchia di Sant'Agostino. L'evento sarà a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di musica e partecipazione dedicato a Don Ferruccio Bortolotto, sacerdote da sempre vicino ai fedeli e alle realtà del territorio.

L'iniziativa nasce dalla volontà del coro di esprimere un sentito ringraziamento a Don Ferruccio per la disponibilità, la generosità e l'attenzione che, con discrezione e spirito di servizio, dedica quotidianamente alle persone e alle numerose attività della comunità. Un gesto simbolico ma ricco di significato, che vuole trasformare la musica nel linguaggio più autentico per manifestare affetto e riconoscenza verso chi, nel tempo, è diventato un riferimento non solo spirituale, ma anche umano per tanti cittadini.

"Si tratta di un'occasione speciale per esprimere un sincero e affettuoso ringraziamento a Don Ferruccio – sottolinea il presidente del Coro ANC Ventimigliese, Rino Aliquò –, attraverso la musica vogliamo testimoniare la nostra riconoscenza verso una persona che, con il suo esempio, continua a essere un importante punto di riferimento umano e spirituale".

Il programma della serata proporrà un repertorio capace di unire brani della tradizione corale e canti internazionali, accompagnando il pubblico in un percorso musicale ricco di emozioni. A rendere ancora più suggestivo l'appuntamento sarà la cornice dello storico chiostro della parrocchia di Sant'Agostino, luogo che contribuirà a creare un'atmosfera di raccoglimento, condivisione e partecipazione. L'invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché possa prendere parte a una serata che si preannuncia intensa e significativa, nel segno della solidarietà, dei valori della comunità e della gratitudine nei confronti di Don Ferruccio Bortolotto.

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