Ventimiglia, il Coro ANC dedica un concerto a Don Ferruccio Bortolotto: musica e gratitudine nel chiostro di Sant'Agostino

Una serata dedicata alla musica, all'amicizia e alla riconoscenza per celebrare una figura che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per la comunità ventimigliese. È questo lo spirito del concerto organizzato dal Coro ANC Ventimigliese dell'Associazione Nazionale Carabinieri – M.O.V.M. Fois, Sezione di Ventimiglia, in programma domenica prossima alle 21, nel suggestivo chiostro della parrocchia di Sant'Agostino. L'evento sarà a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di musica e partecipazione dedicato a Don Ferruccio Bortolotto, sacerdote da sempre vicino ai fedeli e alle realtà del territorio.

L'iniziativa nasce dalla volontà del coro di esprimere un sentito ringraziamento a Don Ferruccio per la disponibilità, la generosità e l'attenzione che, con discrezione e spirito di servizio, dedica quotidianamente alle persone e alle numerose attività della comunità. Un gesto simbolico ma ricco di significato, che vuole trasformare la musica nel linguaggio più autentico per manifestare affetto e riconoscenza verso chi, nel tempo, è diventato un riferimento non solo spirituale, ma anche umano per tanti cittadini.

"Si tratta di un'occasione speciale per esprimere un sincero e affettuoso ringraziamento a Don Ferruccio – sottolinea il presidente del Coro ANC Ventimigliese, Rino Aliquò –, attraverso la musica vogliamo testimoniare la nostra riconoscenza verso una persona che, con il suo esempio, continua a essere un importante punto di riferimento umano e spirituale".

Il programma della serata proporrà un repertorio capace di unire brani della tradizione corale e canti internazionali, accompagnando il pubblico in un percorso musicale ricco di emozioni. A rendere ancora più suggestivo l'appuntamento sarà la cornice dello storico chiostro della parrocchia di Sant'Agostino, luogo che contribuirà a creare un'atmosfera di raccoglimento, condivisione e partecipazione. L'invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché possa prendere parte a una serata che si preannuncia intensa e significativa, nel segno della solidarietà, dei valori della comunità e della gratitudine nei confronti di Don Ferruccio Bortolotto.