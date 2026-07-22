Ventimiglia, al via la tre giorni della "Battaglia di Fiori Kids": laboratori, giochi e creatività per i più piccoli

Prende il via domani alle 16, ai Giardini Pubblici di Ventimiglia, la tre giorni della "Battaglia di Fiori Kids", manifestazione organizzata dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con la Pro Loco Intemelia 26. Un appuntamento pensato per coinvolgere bambini e famiglie con un ricco programma di attività educative, laboratori creativi e momenti di gioco. Ad aprire il calendario sarà il "Villaggio dell'Allegria", uno spazio dedicato alla scoperta della sana alimentazione, della natura e della creatività attraverso un percorso suddiviso in diverse aree tematiche.

Tra i protagonisti della giornata ci sarà Coldiretti Imperia con Campagna Amica, che curerà il Point 1, dove i bambini potranno cimentarsi nel Gioco dell'Oca, un percorso ludico pensato per insegnare l'importanza di una corretta alimentazione, del rispetto dell'ambiente e della lotta allo spreco alimentare. Il viaggio proseguirà con il Gioco delle Stagioni, dedicato alla scoperta della frutta e della verdura di stagione, per comprendere il valore del consumo di prodotti legati al ciclo naturale della terra.

Non mancheranno esperienze pratiche e sensoriali. Il Laboratorio di degustazione dell'olio extravergine DOP accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei profumi e dei sapori di una delle eccellenze del territorio, mentre il Laboratorio di semina e travaso consentirà ai più piccoli di piantare e travasare una piantina da portare a casa come ricordo della giornata. Completerà il percorso l'Arnia didattica, priva di api, con un laboratorio dedicato al mondo dell'apicoltura che illustrerà il ruolo fondamentale degli insetti impollinatori nella tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il Point 2, curato dall'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia, proporrà invece un tuffo nella storia con "Gli Speziali del Medioevo". Attraverso un laboratorio sensoriale, i partecipanti potranno riconoscere erbe aromatiche, profumi antichi e conoscere curiosità sulla figura degli speziali medievali, trasformando il gioco in un'occasione di apprendimento e scoperta delle tradizioni.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla creatività grazie al Point 3, organizzato dal Collettivo ART.e Group by Pro Loco Intemelia 26. Il laboratorio di modellazione, curato da Sally, permetterà ai bambini di sperimentare l'utilizzo dell'argilla e di materiali similari. Seguirà il Dot Painting di Mario Grossi, tecnica artistica basata sulla realizzazione di opere attraverso punti colorati, mentre l'artista Fausta Cucinotta guiderà i partecipanti nel Bag Painting, una particolare tecnica che utilizza semplici sacchetti per creare originali sfondi e texture. A completare l'offerta sarà il Laboratorio di sbalzo, curato da Rosella Lo Passo, dedicato alla lavorazione artistica a rilievo.

Alla manifestazione prenderà parte anche il Centro Estivo Villaggio Vacanze dell'Allegria di Nonsolosport, che accompagnerà i bambini nelle attività del pomeriggio e nelle iniziative previste nel corso dell'evento. Un programma ricco e variegato che punta a coniugare divertimento, educazione ambientale, valorizzazione delle eccellenze del territorio e creatività, offrendo ai più piccoli un'esperienza coinvolgente all'interno della tradizionale "Battaglia di Fiori Kids".