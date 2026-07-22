"Musica nei Borghi" parte da Torre Paponi: omaggio a Lucio Dalla con la Sinfonica di Sanremo sul sagrato della chiesa

Prende il via questa sera, mercoledì, da Torre Paponi, frazione di Pietrabruna, la rassegna "Musica nei Borghi", che porterà la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in alcuni dei luoghi più suggestivi dell'entroterra. L'appuntamento è fissato per le 21.30 sul sagrato della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, dove andrà in scena "Qui dove il mare luccica", un intenso tributo musicale dedicato all'indimenticabile repertorio di Lucio Dalla. Un evento che unisce musica, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico la possibilità di vivere una serata all'insegna delle grandi emozioni.

Protagoniste dello spettacolo saranno le voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli, accompagnate dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal direttore stabile e artistico Giancarlo De Lorenzo. Il programma propone una vera e propria carrellata attraverso i brani più celebri del cantautore bolognese, in un viaggio musicale capace di attraversare epoche e generazioni. Le orchestrazioni valorizzeranno la forza poetica e la profondità delle composizioni di Dalla, regalando al pubblico un concerto di grande intensità artistica.

In scaletta figurano alcuni dei capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana: "Caruso", "Disperato erotico", "Stella di mare", "Come è profondo il mare", "Anna e Marco", "La casa in riva al mare", "Cara", "Le rondini", "La sera dei miracoli", "Henna", "Futura", "Canzone", "Attenti al lupo", "L'anno che verrà" e "L'ultima luna". Un repertorio ricco di successi che ripercorre la straordinaria carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana.

La giornata di festa a Torre Paponi inizierà però già dal pomeriggio. A partire dalle 18, infatti, il borgo accoglierà residenti e visitatori con un aperitivo itinerante nei caruggi, pensato per accompagnare il pubblico verso il concerto serale e far vivere appieno l'atmosfera del paese. L'iniziativa musicale è promossa da Rino Papone, affiancato da un gruppo di collaboratori, con l'obiettivo di portare spettacoli di qualità nei piccoli centri e valorizzarne il patrimonio storico e culturale attraverso la musica dal vivo.