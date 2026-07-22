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Eventi | 22 luglio 2026, 07:05

Vallecrosia al Mare, eccellenze della tradizione: sagra del basilico & du Cen nel centro storico (Foto)

Due serate enogastronomiche danzanti nel borgo antico

Vallecrosia al Mare, eccellenze della tradizione: sagra del basilico &amp; du Cen nel centro storico (Foto)

Sagra del basilico & du Cen nel centro storico di Vallecrosia al Mare. L'appuntamento con i sapori della Liguria è in programma l'1 e il 2 agosto dalle 19 alle 24.

Due serate enogastronomiche danzanti verranno proposte nel borgo antico nel primo weekend di agosto per festeggiare due eccellenze della tradizione: il basilico e i tipici ripieni liguri.

Cittadini e turisti potranno, perciò, degustare specialità gastronomiche tradizionali ascoltando e ballando la musica dal vivo proposta da Mariella Group.

 

Elisa Colli

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