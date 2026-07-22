Taggia, visita gratuita al Convento di San Domenico tra arte, musica e storia per la festa del Fondatore dei Domenicani

Sabato 8 agosto, in occasione della Festa di San Domenico di Guzmán, Fondatore dell'Ordine Domenicano, il Convento di San Domenico di Taggia aprirà le proprie porte per una mattinata dedicata alla scoperta del suo patrimonio storico, artistico e spirituale. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, accompagnerà visitatori e famiglie in un percorso attraverso il suggestivo Chiostro e la Pinacoteca, grazie all'impegno dei volontari del convento e con il contributo di alcuni intermezzi musicali che arricchiranno la visita. L'evento è patrocinato dal Comune di Taggia, attraverso l'Assessorato al Turismo, e vedrà anche la partecipazione della Delegazione FAI di Imperia, impegnata nella presentazione dell'iniziativa "I Luoghi del Cuore", alla quale il convento aderisce con orgoglio.

Il ritrovo è fissato per le 9 in piazza Eroi Taggesi, da dove prenderà il via una passeggiata guidata verso il convento. Ad accompagnare il gruppo sarà la guida turistica Raffaella Asdente, che illustrerà ai partecipanti la storia del complesso religioso e del suo legame con la città lungo il percorso. Una volta raggiunto il convento, i visitatori potranno proseguire l'esperienza tra le opere custodite nella Pinacoteca e gli spazi del Chiostro, in un itinerario pensato per valorizzare uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale taggese.

La mattinata proseguirà alle 11 con una conferenza dedicata al convento e alla figura di San Domenico, accompagnata da un secondo momento musicale, fino alle 12. Gli organizzatori invitano i partecipanti a prenotare anticipatamente, così da agevolare la gestione dell'evento ed evitare eventuali disagi. Attraverso la prenotazione sarà inoltre possibile ricevere informazioni utili sulle modalità di accesso, sui parcheggi disponibili e sul programma dettagliato della giornata.

Nel pomeriggio, alle 18, è in programma la celebrazione eucaristica dedicata a San Domenico di Guzmán, momento conclusivo di una giornata che intende unire spiritualità, cultura e valorizzazione del territorio. L'invito è rivolto a tutti, dai più piccoli alle famiglie, per trascorrere qualche ora all'insegna della bellezza artistica e del fresco del Chiostro del convento, riscoprendo uno dei tesori più preziosi custoditi nel cuore del centro storico di Taggia.