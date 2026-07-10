Redditi nel Ponente Ligure, la classifica: San Lorenzo al Mare prima, Baiardo ultima. Tutti i dati comune per comune

I 10 comuni più ricchi e i 10 più poveri della provincia di Imperia secondo i dati 2024. Reddito medio, numero di contribuenti e confronto con l'anno prima. Elaborazione Flextax.it.

Quanto guadagnano davvero i residenti del Ponente Ligure? La risposta arriva dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2024, elaborati da Flextax.it — piattaforma di consulenza fiscale online — sulla base delle statistiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il quadro che emerge racconta di una provincia in crescita, ma ancora significativamente al di sotto della media regionale, con divari profondi tra costa e entroterra.

In provincia di Imperia nel 2024 risultano 156.339 contribuenti (970 in più rispetto al 2023), che hanno dichiarato un reddito medio di 22.905 euro, in aumento del 3,3% rispetto ai 22.182 euro dell'anno precedente. Il monte redditi complessivo supera i 3,46 miliardi di euro.

Il confronto tra le quattro province liguri

Genova guida con 27.898 euro di reddito medio (669.269 contribuenti, +4,0% sul 2023), seguita da La Spezia con 26.857 euro (166.168 contribuenti, +4,1%) e Savona con 25.927 euro (211.345 contribuenti, +3,7%). Imperia si ferma a 22.905 euro, quasi 5.000 euro al di sotto del capoluogo regionale e ultima tra le quattro province liguri.

I 5 comuni con reddito più alto in Liguria: nessuno dal Ponente

Tra i comuni liguri con almeno 1.000 contribuenti, i cinque con il reddito medio più elevato sono tutti concentrati tra il genovesato e lo spezzino. Pieve Ligure guida con quasi 40.000 euro di media, più del doppio rispetto ai comuni imperiesi in fondo alla classifica.

Comune Prov. Reddito medio Contribuenti Var. 2023 1. Pieve Ligure GE 39.764 € 1.882 +0,5% 2. Bogliasco GE 36.397 € 3.426 +5,6% 3. Zoagli GE 35.869 € 1.850 +2,4% 4. Camogli GE 35.554 € 3.949 +3,4% 5. Portovenere SP 35.432 € 2.638 +4,9%

I 5 comuni con reddito più basso: tutti in provincia di Imperia

All'estremo opposto, i cinque comuni liguri con il reddito medio più basso sono tutti nel Ponente. Dolceacqua, Camporosso, Ventimiglia, Dolcedo e Vallecrosia chiudono la classifica regionale, con valori tra i 18.668 e i 20.824 euro.

Comune Prov. Reddito medio Contribuenti Var. 2023 1. Vallecrosia IM 20.824 € 5.076 +4,3% 2. Dolcedo IM 20.576 € 1.001 +3,1% 3. Ventimiglia IM 19.985 € 16.228 +3,2% 4. Camporosso IM 19.137 € 4.002 +2,8% 5. Dolceacqua IM 18.668 € 1.585 +3,0%

Nella provincia: i 10 comuni più ricchi

Restringendo l'analisi ai soli comuni imperiesi con almeno 200 contribuenti, emerge un divario netto tra la fascia costiera e l'entroterra. San Lorenzo al Mare guida con 26.056 euro, Baiardo chiude con 14.783 euro: uno scarto di oltre 11.000 euro tra il comune più e meno agiato della stessa provincia.

Comune Reddito medio Contribuenti Var. 2023 1. San Lorenzo al Mare 26.056 € 957 +4,7% 2. Costarainera 25.938 € 568 +2,9% 3. Ospedaletti 25.572 € 2.438 +3,9% 4. Imperia 25.515 € 32.185 +3,1% 5. Bordighera 24.585 € 7.857 +2,4% 6. Cipressa 24.568 € 934 +4,2% 7. Cervo 24.562 € 859 +1,7% 8. Diano Marina 24.421 € 4.329 +1,4% 9. Santo Stefano al Mare 24.361 € 1.578 +7,4% 10. Diano Castello 24.273 € 1.725 +4,1%

I 10 comuni più poveri della provincia

Comune Reddito medio Contribuenti Var. 2023 10. San Biagio della Cima 17.735 € 933 +1,2% 9. Pietrabruna 17.644 € 289 +4,3% 8. Isolabona 17.376 € 474 +5,5% 7. Perinaldo 17.166 € 552 +3,0% 6. Ceriana 17.146 € 722 +5,3% 5. Montalto Carpasio 17.043 € 353 +5,3% 4. Prelà 16.888 € 357 −1,6% 3. Triora 16.428 € 295 +5,7% 2. Apricale 15.721 € 370 +3,3% 1. Baiardo 14.783 € 240 +3,4%

Sanremo: 40.057 contribuenti, reddito medio a 23.711 euro

La Città dei Fiori conta 40.057 contribuenti nel 2024, 214 in più rispetto al 2023. Il reddito medio sale a 23.711 euro (+3,2% rispetto ai 22.978 euro del 2023 e +16% rispetto ai 20.448 euro del 2022), con un monte redditi complessivo di 916 milioni di euro. Sanremo si posiziona sopra la media provinciale (22.905 euro) ma resta circa 3.000 euro al di sotto della media ligure. Prelà è l'unico comune della provincia a segnare un calo nel 2024 (−1,6%), mentre Santo Stefano al Mare registra la crescita più alta tra i comuni costieri (+7,4%).

Analisi a cura di Flextax.it, servizio di consulenza fiscale online per privati, lavoratori autonomi e imprese.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze — Statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per comune, anno d'imposta 2024 e 2023. Le classifiche considerano i comuni con almeno 1.000 contribuenti per il confronto regionale e almeno 200 per quello provinciale. Il reddito medio è calcolato sui dichiaranti con reddito complessivo positivo.













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