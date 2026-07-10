CBT ITALIA Mystero, Angelo Furlan promuove a pieni voti il modello di punta del brand

La CBT ITALIA Mystero convince Angelo Furlan, ex ciclista professionista, oggi consulente tecnico e bike fitter, che nelle ultime settimane ha testato su strada il modello di punta del brand.

Il giudizio è netto: secondo Furlan, la Mystero offre sensazioni di guida e prestazioni paragonabili a biciclette proposte a prezzi sensibilmente superiori. Una valutazione maturata dopo chilometri reali, tra salite, discese e cambi di ritmo.

L’ex professionista racconta di essersi avvicinato alla prova con una certa diffidenza. Davanti a una bici con componentistica di alto livello e un prezzo super competitivo, la domanda era inevitabile: “dove sta l’inganno?”. La risposta, spiega, è arrivata pedalando.

La Mystero lo ha convinto per reattività in accelerazione, efficienza in salita, stabilità in discesa e comfort nella guida. Una bici veloce, ma non nervosa. Tecnica, ma non esasperata.

Tra gli aspetti più apprezzati c’è l’equilibrio del progetto: geometrie moderne, orientate alla performance, ma senza estremismi lontani dalle esigenze di molti ciclisti amatori. Una scelta che permette di andare forte senza sacrificare piacere di guida e sostenibilità della posizione.

Pur avendo una chiara anima aerodinamica, la Mystero mantiene efficienza sui tratti più impegnativi e trasmette sicurezza in discesa, restando stabile e prevedibile anche con ruote ad alto profilo.

Furlan l’ha definita una “macchina da velocità che non tradisce”: una sintesi che racconta la doppia anima del modello, fatta di prestazione e fiducia.

Il giudizio finale conferma la direzione di CBT ITALIA: proporre una bicicletta di alta gamma capace di unire qualità costruttiva, prestazioni e un posizionamento economico sorprendente.

La Mystero nasce come scelta di carattere. Non un “vorrei ma non posso”, ma un “mi piacerebbe e finalmente posso”.



Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €

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