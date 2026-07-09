Vallecrosia, ultimi posti ai corsi triennali gratuiti del Cnos-Fap: formazione pratica e sbocchi nel mondo del lavoro (Foto)

Ci sono ancora posti disponibili per il prossimo anno scolastico ai corsi triennali gratuiti del Cnos-Fap di Vallecrosia, il Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale ospitato nell'istituto Don Bosco di via Colonnello Aprosio. I percorsi, finanziati da FSE e Regione Liguria, sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze che hanno concluso la terza media e permettono di conseguire una Qualifica professionale in quattro diversi indirizzi: operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore elettrico, operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti e operatore della ristorazione - sala e bar. Al termine del triennio è inoltre possibile frequentare un quarto anno per ottenere il Diploma professionale di Tecnico.

"L'obiettivo – spiegano dal Cnos-Fap – è offrire ai giovani una formazione concreta, che permetta di imparare un mestiere attraverso l'esperienza diretta". Per questo motivo le attività pratiche iniziano fin dalle prime settimane di lezione, grazie ai laboratori dedicati ai diversi settori professionali. Il percorso è completato da importanti periodi di stage nelle aziende del territorio, un'occasione per confrontarsi con il mondo del lavoro e costruire contatti che, spesso, si trasformano in concrete opportunità occupazionali al termine degli studi.

La formazione non si svolge soltanto all'interno della scuola. Durante l'anno gli allievi partecipano infatti a numerose esperienze sul territorio, mettendo in pratica quanto appreso nei laboratori attraverso servizi in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative locali. Un modo per acquisire competenze, responsabilità e sicurezza, lavorando a contatto con professionisti e con il pubblico in contesti reali.

Particolare attenzione viene riservata anche all'aspetto educativo. Il Cnos-Fap propone infatti un ambiente familiare, con classi seguite da vicino, percorsi personalizzati in base alle esigenze dei singoli studenti e materiale didattico gratuito. Il tutto secondo lo stile educativo salesiano, che mette al centro la crescita della persona oltre che quella professionale.

Da oltre vent'anni la sede di Vallecrosia porta avanti il proprio progetto formativo ispirandosi al metodo di don Bosco, offrendo ai ragazzi spazi pensati per vivere la scuola anche come luogo di incontro e di condivisione. Oltre alle aule e ai laboratori, gli studenti possono infatti contare sugli ambienti dell'opera salesiana, tra cortili, campi da calcio e aree dedicate alle attività educative, in un contesto che punta a far sentire ogni giovane accolto e accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale.

CNOS FAP – Sede di Vallecrosia

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