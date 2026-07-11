I 4 grandi formaggi direttamente a casa

Dal formaggio Piave (prodotto soltanto dalla Cooperativa Veneta) all’Asiago Dop, al Grana Padano Dop, al Montasio Dop, oltre a una lunga serie di referenze, tutto può essere richiesto e tutto può essere ricevuto in tutta Italia tramite un trasporto con cella frigorifera, garantendo una filiera del freddo costante.
Uno shop concepito come strumento moderno e complementare alla distribuzione tradizionale, pensato soprattutto per chi vive lontano o in zone dove i prodotti Lattebusche sono assenti o poco presenti, ma desidera comunque scoprire o ritrovare i sapori autentici della nostra tradizione lattiero-casearia.
«Sono molti i turisti che trascorrono le loro ferie nelle Dolomiti, scoprono le nostre bontà e vorrebbero continuare a farlo», dice Matteo Bortoli, direttore marketing di Lattebusche, «per cui vogliamo assicurare loro questa possibilità inviando a casa ciò che gradiscono».
Lattebusche è una Cooperativa con un fatturato di 164 milioni di euro, 6 unità produttive, 273 soci produttori e lavora 4.000 ettolitri di latte ogni giorno.