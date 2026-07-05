Estate Bajocca 2026, il borgo che non si ferma mai: quattro mesi di musica, tradizioni, arte e astronomia

Musica, cultura, cinema, rievocazioni e divertimento: è partito il cartellone di “Estate Bajocca 2026”, promosso dal Comune di Bajardo e dall’Associazione Amici di Bajardo. Da giugno a settembre il Comune più alto della Liguria ospiterà oltre 40 appuntamenti perché “Bajardo... e stai subito meglio”.

Si è iniziato il 20 giugno al Belvedere Piecastello con gli astrofili di Cerianae il Memorial Jose Littardi del 4 luglio. Per chi ama i dolci il 19 luglio tradizionale Sagra dei crustuli, una soffice coccola della tradizione bajocca. Per la musica si inizia il18 luglio con Memorial Luciano Moriano, spettacolo musicale e, aspettando il sorgere del sole tutti insieme, con il Sunrise Concert del 25 luglio alle 6:30 sulla Terrazza sulle Alpi con Davide Laura al violino e Massimo Laura alla chitarra.

Ad agosto il 2 la Berben Band, il IV Festival Jazz dal 6 all’8 agosto ai Giardini del Tiglio: sul palco Jellyfish Project Trio, Rea Palus Tramplers e 100° Miles Tribute. Il 9 agosto torna la XIX Festa della Lavanda e delle essenze di montagna con i mercatini di artigianato, prodotti del territorio e musica lungo le strade del borgo. Il 14 agosto la Chiesa Vecchia ospita l’Orchestra Sinfonica di Sanremo in concerto. A Ferragosto discoteca in Piazza Parrocchiale con DJ Killer e il 16 il Concerto di Mezz’Estate con Freddy Colt e i suoi Swing Kids. Il 18 agosto Troubar Clair musica corale alla Chiesa vecchia. Chiude il ciclo il Salotto Bösendorfer alla Chiesetta di San Rocco: 30 agosto Les Pataphisichance, 6 settembre Duo Cazzin-Genova, 13 settembre Mirko Schiappapietre. Per chi ama guardare il cielo e le stelle la notte del 17 agosto alle ore 21 Stellaria e le osservazione astronomica alla chiesa Chiesa Vecchia. Importante l’offerta culturale: tornano le Bajardo Lectures nella Chiesa Vecchia dove si parlerà di monachesimo buddhista 25 luglio, storia del cavalier Bajardo 1 agosto, famiglie del Ponente e la parentela dei Rubino 8 agosto e antichi Liguri 22 agosto. Spazio anche ai libri, con presentazioni di Enzo Ferrari 17 luglio, Paola Maccario 28 luglio, Tito Melchiorre 3 agosto e Morena Fellegara 5 agosto. La Biblioteca IL Tiglio coinvolgerà i lettori lunedì 24 luglio nel Giardino del Tiglio con “La biblioteca consiglia”, 1 agosto per le vie del paese Dai Tigli alle Stelle – biblioteca itinerante, 16 agosto laboratori per bambini sotto Il Tiglio. Il 19 agosto nella sala del Castello " 40 anni di scatti" del fotografo Roberto Pecoraro. Per le offerte teatrali: il 26 luglio Teatro a 360°, U meigu di mati della Compagnia Stabile Città di Sanremo, il 12 agosto Il potere delle Rune Celtiche con Silvano Ilardo e Elena Mazzola Al Castello di Bajardo 5 serate di cinema.

Nel corso dell’estate saranno inaugurate la nuova sala della Biblioteca Comunale “Il Tiglio” nel palazzo municipale e la Pinacoteca Comunale “Ugo Manos” nelle sale del Castello, con catalogo illustrato delle opere. Dal 15 luglio al 15 agosto Komorebi La luce tra gli alberi, esposizione di tele e tessuti dipinti di Angelo Pacifico. Dal 31 luglio LBP Livio-Bajardo-Parigi a cura del collettivo KhonsulPhotos.com, la storia fotografica di Livio che per amore da Bajardo va a vivere a Parigi.



