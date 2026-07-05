Sport, solidarietà e collaborazione tra le forze dell’ordine: Camporosso ospita il 4° Torneo Interforze di calcio a 5 (Foto)

Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dei valori istituzionali ha caratterizzato il 4° Torneo Interforze di Calcio a 5, disputato presso il campo sportivo di Camporosso. La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento consolidato per il territorio, ha visto la partecipazione delle diverse forze dell’ordine della provincia di Imperia, unite non solo dalla competizione sportiva ma soprattutto dall’obiettivo comune di sostenere una significativa iniziativa benefica.

L’evento, organizzato per favorire la collaborazione tra i corpi dello Stato e rafforzare lo spirito di squadra che quotidianamente contraddistingue il loro servizio, ha coinvolto le rappresentative dell’Arma dei Carabinieri di Sanremo, della Guardia di Finanza di Ventimiglia, della Polizia Stradale, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia e della Polizia Penitenziaria, presente con due squadre composte da personale in servizio presso le Case Circondariali di Imperia e Sanremo.

Le gare si sono svolte in un clima di assoluta correttezza, lealtà sportiva e reciproco rispetto, confermando come lo sport rappresenti un efficace strumento di aggregazione e un’importante occasione di confronto tra uomini e donne che, pur appartenendo a diverse amministrazioni, condividono ogni giorno il medesimo impegno al servizio dello Stato e della collettività.

Particolarmente significativo il risvolto solidale della manifestazione. Il torneo aveva, infatti, finalità benefiche e il ricavato della raccolta fondi a offerta libera è stato interamente devoluto ad AISMAC, associazione che sostiene le famiglie con bambini affetti da malformazioni cerebrali, tra cui l’agenesia del corpo calloso e patologie correlate, offrendo assistenza, supporto e vicinanza in percorsi spesso complessi e delicati.

Il SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria della Liguria ha espresso profonda soddisfazione per la piena riuscita dell’iniziativa, sottolineando come eventi di questo genere rappresentino un’importante occasione per valorizzare l’immagine della polizia Penitenziaria, rafforzare i rapporti di collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e promuovere quei valori di solidarietà, servizio e vicinanza alla comunità che costituiscono parte integrante della missione istituzionale del corpo.

Al termine della manifestazione, il rappresentante del SAPPE Liguria, Giuseppe Giangrande, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i poliziotti penitenziari che hanno preso parte al torneo: "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai colleghi che hanno rappresentato con orgoglio la Polizia Penitenziaria, dimostrando impegno, professionalità e un forte spirito di squadra anche al di fuori del servizio operativo. Un particolare ringraziamento va al Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Sanremo, Antonio Lionetti, per il prezioso supporto offerto ai colleghi degli istituti di Sanremo e Imperia, consentendo loro di partecipare a questa importante manifestazione".

Il SAPPE desidera, inoltre, evidenziare il grande sacrificio dimostrato da tutti i partecipanti: "La presenza al torneo è stata possibile nonostante il piano ferie estivo già in corso, le elevate temperature di questi giorni e i gravosi turni di servizio che il personale affronta quotidianamente a causa della cronica carenza di organico che continua a interessare la Polizia Penitenziaria. A tutti i colleghi va il nostro plauso per aver saputo rappresentare con onore i valori del Corpo, dimostrando come senso di appartenenza, professionalità e disponibilità verso il prossimo possano esprimersi anche attraverso lo sport e la solidarietà".

"Rivolgo i miei complimenti alle due squadre della Polizia Penitenziaria che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo al successo di una manifestazione che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Eventi come questo rafforzano i rapporti di collaborazione tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, favoriscono la conoscenza reciproca e consolidano quello spirito di squadra indispensabile anche nello svolgimento delle attività istituzionali" - sottolinea Giangrande - "Sport, solidarietà e lavoro di squadra rappresentano valori fondamentali per chi indossa una divisa. Manifestazioni come quella di Camporosso dimostrano come le Forze dell’Ordine sappiano fare rete non solo nell’esercizio delle proprie funzioni, ma anche quando si tratta di sostenere iniziative benefiche e di essere concretamente vicine alle persone più fragili. Questo è il messaggio più bello che questa giornata lascia al territorio".

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione e con i ringraziamenti rivolti agli organizzatori, ai volontari, agli atleti, ai sostenitori e al numeroso pubblico presente, che con la propria partecipazione ha contribuito al successo della raccolta fondi destinata ad AISMAC. Il 4° Torneo Interforze di Camporosso si conferma così una manifestazione capace di coniugare sport, solidarietà e senso delle istituzioni, offrendo un esempio concreto di collaborazione tra le diverse Forze dell’Ordine della provincia di Imperia. Un appuntamento che, anno dopo anno, rafforza il legame con il territorio e testimonia come il servizio alla comunità possa esprimersi anche attraverso iniziative di alto valore sociale e umano.