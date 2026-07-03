Il giovane talento del biathlon italiano Marco Barale è il nuovo ambassador di CBT ITALIA in sella alla Mystero

Classe e talento da vendere, Marco Barale vanta già un palmarès di assoluto rilievo: una medaglia d'oro e una d'argento alle Olimpiadi Giovanili, tre medaglie ai Campionati Mondiali Junior, quattro medaglie ai Campionati Italiani Assoluti e l'esordio in Coppa del Mondo nella scorsa stagione. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi importanti traguardi: riconquistare stabilmente la Coppa del Mondo, ottenere i primi punti nel circuito internazionale e consolidare la propria presenza ai massimi livelli, con l'obiettivo condiviso dalla Nazionale di arrivare protagonista alle Olimpiadi Invernali del 2030 in Francia.

Per accompagnarlo nella preparazione atletica su strada, CBT ITALIA ha scelto di equipaggiarlo con la Mystero, il modello endurance della gamma che unisce comfort, reattività e prestazioni, caratteristiche fondamentali per gli allenamenti di un atleta di alto livello.

Abbiamo rivolto alcune domande a Marco Barale.

Marco, quali sono gli obiettivi della prossima stagione?

"L'obiettivo principale è tornare in Coppa del Mondo, conquistare i primi punti e riuscire a rimanere stabilmente nel circuito. Guardando più avanti, il sogno condiviso con tutta la squadra è arrivare preparati e competitivi alle Olimpiadi del 2030 in Francia."

Hai già avuto modo di allenarti con la nuova Mystero. Quali sono le tue impressioni?

"Sono rimasto davvero positivamente sorpreso. Ho già percorso parecchi chilometri e diverse ore in sella e posso dire che è una bici estremamente comoda: anche dopo sei ore non avverto fastidi. Mi ha colpito molto la scorrevolezza, soprattutto nei tratti pianeggianti, e la facilità con cui si guida in discesa, in modo naturale e divertente."

Qual è la caratteristica che ti ha convinto maggiormente?

"Mi piace il fatto che riesca a combinare comfort e reattività. È una bicicletta che permette di affrontare allenamenti molto lunghi senza affaticare e, quando serve aumentare il ritmo o spingere sui pedali, risponde immediatamente senza perdere stabilità e comodità."

La collaborazione con Marco Barale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di CBT ITALIA a fianco dello sport di alto livello, sostenendo giovani atleti che ogni giorno lavorano per raggiungere risultati prestigiosi e portare in alto i colori dell'Italia.

Con la Mystero al suo fianco, Marco affronterà una stagione ricca di sfide e ambizioni, mentre CBT ITALIA continuerà a investire in innovazione, qualità e talento, valori che da sempre rappresentano il DNA dell'azienda.

Marco entra a far parte di una squadra di ambassador che rappresentano l’eccellenza sportiva italiana e internazionale, provenienti da discipline diverse ma accomunati dalla stessa ricerca della performance. Tra loro c’è Guglielmo Bosca, atleta della Nazionale Italiana di Sci Alpino, specialista di SuperG e Discesa Libera. Abbiamo poi Isabel Sterr, la stella tedesca del Triathlon. Fa parte del nostro team anche Giovanni Panzera, protagonista di imprese endurance straordinarie e simbolo di quella mentalità che porta a superare continuamente i propri limiti. Non va poi dimenticato Angelo Furlan, professionista di grande spessore e figura iconica del ciclismo italiano, il cui percorso sportivo e umano parla da sé.

La presenza di atleti così diversi testimonia la versatilità delle biciclette CBT ITALIA e la nostra capacità di dialogare con il mondo della performance a 360 gradi. Per noi ogni ambassador è un laboratorio vivente di esperienza, competenza e passione, valori che si riflettono direttamente nello sviluppo dei nostri prodotti.

MYSTERO

Dura-Ace R9270 12v Di2,

Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €

Scopri tutte le versioni della Mystero su www.cbtitalia.com



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