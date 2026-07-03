Simone Marinelli, undici pronostici vincenti ai Mondiali: «Il metodo conta più della fortuna»

Undici giocate consecutive concluse con un esito positivo. È il bilancio raggiunto da Simone Marinelli nel corso dei Mondiali, una serie che ha acceso i riflettori sull'ex presidente del Savona Calcio e dell'Albenga Calcio, oggi impegnato a tempo pieno nel settore delle scommesse sportive. Dopo questo risultato, il nuovo obiettivo è prolungare la striscia fino a quota 20 pronostici consecutivi.

La sequenza vincente è iniziata poco meno di due settimane fa e, secondo le stime fornite dallo stesso Marinelli, chi avesse seguito tutte le sue indicazioni partendo da una giocata iniziale di 100 euro avrebbe potuto ottenere un profitto di circa 56 mila euro, reinvestendo progressivamente una parte delle vincite maturate.

Per il tipster savonese, però, i numeri raccontano soltanto una parte della storia. Dietro ogni previsione, spiega, c'è un lavoro quotidiano di studio che affonda le radici in oltre 21 anni di esperienza. Analisi statistiche, osservazione delle prestazioni delle squadre, confronto tra dati e quote offerte dai bookmaker rappresentano gli strumenti sui quali basa ogni decisione.

L'attività professionale è nata quasi per caso durante il periodo della pandemia. Fino a quel momento Marinelli aveva maturato competenze nel poker sportivo e nelle scommesse sportive, ma è stato con l'apertura di una pagina Telegram che ha iniziato a condividere gratuitamente le proprie analisi con un pubblico sempre più numeroso. Nel tempo quella iniziativa si è trasformata in un punto di riferimento per molti appassionati del settore.

Tra i pronostici che hanno contribuito alla serie di successi, Marinelli ricorda in particolare quello relativo alle sfide Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. La previsione richiedeva almeno quattro tiri in porta della nazionale brasiliana e sei tiri nello specchio da parte della Germania. L'ultimo requisito è stato raggiunto soltanto al 120° minuto, quando la formazione tedesca ha trovato la conclusione decisiva che ha permesso di chiudere positivamente anche quella giocata.

Secondo Marinelli, uno degli errori più frequenti tra gli scommettitori consiste nel lasciarsi attrarre esclusivamente dalle quote più elevate. Il suo approccio segue invece una logica diversa: individuare le opportunità che ritiene sottovalutate dal mercato e concentrarsi esclusivamente su quelle. È una strategia che richiede pazienza, disciplina e la capacità di rispettare il proprio metodo senza farsi influenzare dai risultati del momento.

Un altro principio fondamentale riguarda la gestione del bankroll, considerata un elemento imprescindibile per affrontare le scommesse sportive con equilibrio. L'idea è quella di far crescere il capitale in modo graduale, reinvestendo soltanto una parte dei profitti e mantenendo sempre sotto controllo il livello di esposizione.

I pronostici di Marinelli vengono condivisi gratuitamente attraverso i suoi canali social e su Telegram, piattaforme sulle quali pubblica analisi e aggiornamenti dedicati ai principali eventi calcistici. Intanto la sfida prosegue: dopo gli 11 pronostici vincenti consecutivi, il prossimo traguardo è arrivare a venti, continuando a seguire un metodo che considera il vero punto di forza del suo lavoro.







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